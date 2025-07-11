Primer gameplay de Resident Evil: Survival Unit

Además del esperado Resident Evil 9: Requiem, Capcom y Joycity actualmente están trabajando en un nuevo juego, el cual llegará exclusivamente a dispositivos móviles. Si bien muchos tenían dudas sobre este proyecto, recientemente se compartió un extenso gameplay que aclara muchas dudas sobre este título de estrategia con gestión de bases.

Resident Evil: Survival Unit reunirá personajes, enemigos y escenarios emblemáticos de la franquicia en una experiencia que mezcla estrategia en tiempo real, exploración y gestión de recursos. Aquí, tendrás que encontrar objetos, resolver acertijos, y podrás interactuar con los personajes originales de la serie, puesto que esta entrega se desarrolla entre los eventos del segundo y tercer juego.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=91YNtENPL-Y&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Finsider-gaming.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE

Como vieron, el objetivo es construir y fortalecer una base en medio de las ruinas de la ciudad, gestionar recursos, investigar tecnología y crear líneas defensivas para repeler oleadas de infectados. También será posible desplegar personajes con habilidades únicas, como Leon S. Kennedy, Claire Redfield o Jill Valentine, y tomar decisiones tácticas que determinarán el curso de cada batalla en tiempo real.

Resident Evil Survival Unit llegará a finales de este año a dispositivos móviles, aunque Capcom aún no ha confirmado una fecha concreta. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta entrega aquí. De igual forma, revelan por qué Leon no es el protagonista de Resident Evil 9.

Nota del Autor:

El juego se ve bien, pero nada excepcional. Estamos hablando de un título para móviles que tiene un ciclo de juego genérico. Es muy probable que los fans le den una oportunidad, pero dudo mucho que este sea un éxito en la plataforma, incluso con toda la emoción por la siguiente entrega.

Vía: Insider Gaming