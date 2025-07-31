    Pokémon consigue millones de dólares en ventas en tiendas

    Definitivamente la franquicia de Pokémon sigue generando popular con el pasar de los años, y la prueba de ello es que los productos no dejan de venderse a pesar de las pausas entre los videojuegos, puesto que incluso las cartas coleccionables se han hecho más invaluables. Con esto en mente, surgió más información sobre lo que esta empresa junta de ingresos, y la recaudación sin problema supera a otras grandes multimillonarias.


    La franquicia sigue demostrando su poder global, tras generar $12 mil millones de dólares en ventas minoristas durante 2024, según el más reciente informe de License Global. Esta cifra representa un aumento de 1.2 mil millones respecto al año anterior, consolidando a la compañía en el séptimo lugar entre los licenciantes más grandes del mundo.

    Este crecimiento refleja el éxito continuo de Pokémon como una de las propiedades más rentables de la industria del entretenimiento, superando incluso a gigantes como Mattel en ingresos por licencias. La expansión de productos, colaboraciones estratégicas y presencia global han sido claves para mantener su relevancia.

    Con estas nuevas cifras, los ingresos acumulados por licencias de la franquicia ya superan los $103.6 mil millones de dólares, colocándola como la franquicia mediática más exitosa hasta ahora. Solo Disney se mantiene por encima en la clasificación general.

    El informe refuerza el estatus de Pokémon como un fenómeno cultural y comercial que, a más de 25 años de su debut, continúa atrayendo nuevas generaciones de fanáticos y consumidores en todo el mundo. Y ahora que nuevos productos se avecinan, no hará nada más que subir en los rankings.

    Vía: Gonintendo

    Imagen

    Nota del autor: Creo que sí tuviera algo de dinero invertiría en acciones de la compañía. Sería una buena decisión, al menos eso pienso.




