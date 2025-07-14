Nintendo y Universal trabajan en película de Donkey Kong

Donkey Kong ha tenido un gran impulso por Nintendo. Estamos a solo unos días del lanzamiento de Donkey Kong Bananza en Switch 2, y rumores han señalado que Donkey Kong 64 llegará a la aplicación de Switch Online dentro de poco. Por si fuera poco, un nuevo rumor ha señalado que este personaje será la estrella de la siguiente película animada de la Gran N y Universal.

Recientemente, se encontró un registro por parte de Nintendo y Universal Studios, el cual fue registrado el 6 de junio del 2025, el cual se encuentra clasificado como una película bajo el nombre de “Untitled Donkey Kong Project”. Esto deja poco espacio para la imaginación, y básicamente confirma que una película de Donkey Kong ya está en producción.

Recordemos que Donkey Kong jugó un papel importante en The Super Mario Bros. Movie, por lo que no sería una sorpresa escuchar que Nintendo y Universal están trabajando en una película spin-off enfocada en este personaje. Este marcaría el tercer proyecto entre estas dos compañías, puesto que también está en desarrollo una secuela a la cinta animada de Mario.

Por el momento, Nintendo y Universal se han mantenido en silencio respecto a este registro, y es muy probable que ambas compañías no comenten algo al respecto. Considerando que el registro de este proyecto se llevó a cabo el mes pasado, esto significa que aún falta mucho para que veamos algo concreto. El enfoque de las dos empresas es The Super Mario Bros. Movie 2, y una vez que este largometraje llegue a los cines, es muy probable que comiencen a trabajar en la aventura de Donkey Kong.

Solo nos queda esperar para ver qué más tienen Nintendo y Universal en puerta para nosotros. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Donkey Kong Bananza. De igual forma, este juego no iba a ser una exclusiva del Switch 2.

Nota del Autor:

Una película de Donkey Kong con Seth Rogen suena como una idea interesante. La versión del personaje que nos mostró Universal fue divertida y con muchas fallas, por lo que tiene el potencial de ser la estrella de su propia aventura. Si se toma como punto de partida lo que está haciendo Nintendo con Donkey Kong Bananza, es probable que las compañías tengan un éxito entre manos.

Vía: Nintendo Everything