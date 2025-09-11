    Nintendo tiene a sus propios detectives para investigar filtraciones

    11/09/2025 6:33 p. m.

    Un equipo con misiones claras

    En esta época donde el internet es lo más común del mundo, suele pasar que se filtra información sobre los productos que sacarán diferentes empresas de videojuegos, o también pueden ser imágenes no difundidas de manera oficial que pueden echar a perder la experiencia de quienes esperan los títulos. Sin embargo, en el caso de Nintendo, ya están hartos de esta piratería de datos, por lo que desde hace tiempo cuentan con sus métodos de investigación.

    Lo que muchos fans consideraban algo ridículo resultó ser completamente real: la gran N cuenta con un equipo interno dedicado a investigar filtraciones de juegos y proyectos. Conocidos popularmente como los “Ninjas de Nintendo”, estos empleados trabajan en la sombra con un único objetivo: detectar la fuga de información y dar con los responsables antes de que se arruinen los planes de la compañía.

    Krysta Yang, exgerente de relaciones públicas de NOA, confirmó que este grupo existe y que está compuesto por especialistas con gran experiencia en la búsqueda de datos. “De verdad es un equipo de Nintendo al que le pagan por hacer esto y son de lo mejor que hay ahí fuera. Son muy buenos en su trabajo”, aseguró en un video reciente donde habló sobre el fenómeno de las filtraciones de la empresa japonesa.

    Kit Ellis, también exempleado de la división americana, detalló cómo estos trabajadores abordan cada caso con paciencia y precisión. Según explicó, no importa cuánto tiempo tome, siempre llegan a una resolución. “Puede que tarde una semana, puede que tarde un año, lo resolverán”, comentó, subrayando la persistencia del equipo y la seriedad con la que la compañía trata cualquier fuga de información.

    Ambos exdirectivos coincidieron en que este departamento ha sido clave para que Nintendo mantenga el control de sus anuncios y preserve el factor sorpresa que caracteriza a sus lanzamientos. Aunque para los fans el término “Ninjas de Nintendo” suene a burla, lo cierto es que estos investigadores han logrado consolidarse como un pilar en la estrategia de protección contra filtraciones.

    Vía: 3DJ

    Imagen

    Nota del autor: Por esa razón de Nintendo se filtran pocas cosas. Los insiders son los únicos que suelen tener predicciones acertadas en raras ocasiones.

