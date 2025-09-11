    Éste sería el nombre de The Super Mario Bros. Movie 2

    The Super Mario Bros. Movie 2 estará disponible el próximo año, pero más allá de esta información, no hay muchos detalles sobre esta película animada. Sin embargo, considerando que mañana se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct, los fans esperan que en la presentación tengamos alguna novedad sobre este largometraje. Ahora, se han encontrado un par de dominios que apuntan al verdadero nombre de esta cinta.

    Recientemente, los fans encontraron los dominios de SuperMarioGalaxy-LaPelicula.com y supermariogalaxy-lefilm.com, los cuales nos llevan a las páginas de Universal en español y francés. De esta forma, muchos fans han señalado que The Super Mario Bros. Movie 2 podría llamarse The Super Mario Galaxy Movie y, como su nombre lo indica, tomar como punto de partida al título de Wii.

    ¿The Super Mario Bros. Movie 2 o The Super Mario Galaxy?

    Claro, siempre existe la posibilidad de que Nintendo y Universal realizaron estos registros para evitar que alguien más los use, sin la intención de emplearlos en forma. Sin embargo, nada descarta la posibilidad de que Mario y compañía vayan al espacio e interactúen con Rosalina en la siguiente película. Recordemos, que en The Super Mario Bros. Movie ya hay un Luma.

    A diferencia de otros juegos, con la excepción de los RPG, Super Mario Galaxy es la entrega con la mayor historia en la serie principal. De esta forma, Nintendo y Universal bien podrían utilizar esta entrega como punto de partida para la siguiente aventura del plomero en la pantalla grande.

    The Super Mario World Movie

    En dado caso de que esto suceda, la otra gran teoría de los fans, es que The Super Mario Bros. Movie 2 estará inspirado en Super Mario World, y es que al final de la cinta del 2023 aparece Yoshi. Lamentablemente, estos son solo rumores, y por el momento no hay más detalles, aunque el Nintendo Direct de mañana podría responder algunas de estas preguntas.

    Te recordamos que The Super Mario Bros. Movie 2 llegará a los cines el 3 de abril del 2026. En temas relacionados, Nintendo realiza importantes renovaciones de marcas. De igual forma, estas son las grandes predicciones del Nintendo Direct de mañana.

    Nota del Autor:

    No espero mucho de The Super Mario Bros. Movie 2, más allá de que sea una película entretenida para todo el mundo. Si la cinta toma como base Super Mario Galaxy o Super Mario World, solo lo hará para hacer referencias, y no tanto como un elemento que beneficie la narrativa.

    Vía: Nintendo Everything 

