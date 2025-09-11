Llegará nuevo juego gratis a Switch 2

Los desarrolladores están emocionados

Es un hecho que Switch 2 sigue siendo la consola del momento a pesar de que los lanzamientos son más pausados por parte de terceros, a eso se agrega que varios títulos que antes eran imposibles de ver en portátil ahora son una realidad, incluyendo rendimiento mejorado para muchos otros. Y ahora, se está anunciando un título que llegará completamente gratis a la plataforma, siendo noticias increíbles para los fans.

Digital Extremes ha confirmado oficialmente que Warframe ya se encuentra en desarrollo para esta híbrida nueva. El anuncio llega tras meses de rumores sobre la dificultad de los estudios de terceros para acceder a los kits de desarrollo del nuevo hardware. Ahora, el equipo detrás del exitoso shooter free-to-play asegura que la colaboración con Nintendo ha permitido poner en marcha el esperado proyecto.

Steve Sinclair, CEO de Digital Extremes, señaló durante una reciente actualización que el equipo por fin trabaja con el kit de Switch 2 gracias al apoyo de la compañía japonesa. “Estamos en ello, y están sucediendo muchísimas cosas increíbles… Nuestros técnicos están muy entusiasmados”, declaró el directivo, confirmando que la adaptación del título avanza con paso firme tras el anuncio inicial realizado en la TennoCon 2025.

Por su parte, la directora creativa Rebecca Ford adelantó que existe la posibilidad de mostrar en directo imágenes capturadas directamente de esta nueva versión durante futuras transmisiones de desarrollo. De concretarse, sería la primera oportunidad para que los jugadores conozcan cómo luce Warframe en el sucesor de Switch, una consola que aún no ha sido presentada oficialmente pero que ya despierta enorme expectativa en la industria.

Cabe recordar que el juego ya había llegado al Switch original en 2018, donde sorprendió por su ambiciosa propuesta técnica en un hardware híbrido limitado en comparación con sus rivales. Ahora, con una consola más potente en el horizonte, los jugadores esperan que la experiencia se acerque mucho más a lo visto en PC y consolas de última generación. De momento, la versión de generación anterior se puede jugar en el nuevo dispositivo.

Vía: NL

Nota del autor: Es positivo ver este tipo de juegos gratis de vez en cuando. Y ver que le están haciendo versión dedicada es mucho mejor.



