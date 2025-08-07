    Nintendo pide retirar sus juegos de evento de caridad

    Desde hace algunos años ya existen eventos importantes de videojuegos centrados en el speedrun, en los cuales la gente que mira las transmisiones dona dinero que va dirigido usualmente a asociaciones benéficas sin lucrar de alguna manera, siendo así una forma de unir a los jugadores del mundo. Con esto en mente, hay nuevos grupos que siguen los pasos de veteranos como GamesDoneQuick, aunque no tienen noción del todo de cómo se manejan las licencias.

    Nintendo ha solicitado que sus juegos sean eliminados del próximo evento benéfico organizado por RTA en Japón, alegando que el uso de sus títulos constituye un “uso no autorizado”. La organización, que se inspira en el evento estadounidense ya mencionado y que recauda fondos para Médicos Sin Fronteras, confirmó que los juegos de la compañía ya no formarán parte de la alineación entre el 9 y el 15 de agosto.

    Según una traducción, Nintendo indicó que los organizadores deben solicitar permiso explícito y por adelantado para incluir sus títulos en cualquier evento futuro. Como resultado, RTA en Japón ahora deberá hacer solicitudes individuales por cada juego de la empresa que deseen mostrar, lo que complica la planificación de futuras ediciones.

    Aunque este tipo de eventos han ganado popularidad por su enfoque comunitario, la gran N mantiene una postura estricta sobre el uso de sus propiedades intelectuales en espacios públicos, incluso si no hay fines de lucro de por medio. La compañía ha sido criticada en el pasado por actitudes similares, que muchos consideran excesivamente restrictivas.

    Por ahora, la asociación ha optado por cumplir con los lineamientos de Nintendo con la esperanza de mantener una relación cordial en el futuro. Sin embargo, la decisión ha generado inconformidad en redes sociales y entre fans, quienes consideran que este tipo de iniciativas deberían recibir más apoyo y flexibilidad por parte de las grandes empresas de videojuegos. Así que se deberán esperar a más ediciones.

    Nota del autor: Debieron orientarse un poco antes de usar los juegos. Menos mal que de los errores se aprende.

