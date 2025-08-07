    Nintendo presenta nueva patente para los Joy-Con de Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS07/08/2025 4:48 p. m.
    Joy2

    Al parecer, se han presentado nuevas patentes que podrían dar pistas sobre los próximos accesorios para los conocidos Joy-Con 2, generando especulación entre los fans sobre su posible aplicación en futuros juegos. Aunque muchas patentes no llegan a convertirse en productos comerciales, estas últimas revelaciones llaman la atención por su enfoque poco convencional: una manivela giratoria y un volante con clic que podrían abrir la puerta a nuevas experiencias de juego.

    Según el reporte de Nintendo Patents Watch, la manivela incorpora un disco giratorio rastreado por un sensor óptico, similar al de un ratón, y se sujeta mediante imanes integrados. Por su parte, el volante cuenta con una rueda pulsable conectada a un sistema de engranajes, que registra tanto el giro como el clic. Este accesorio transmitiría el clic al botón SL del Joy-Con, e incluso incluiría otro botón adicional vinculado al SR.

    Así luce:

    Imagen

    Aunque aún no hay confirmación oficial sobre su desarrollo comercial, estos conceptos dan pie a imaginar usos creativos. Desde minijuegos de pesca hasta propuestas similares a la consola portátil Playdate, la integración de controles físicos adicionales podría enriquecer títulos que buscan una interacción más táctil o retro. La historia de Nintendo demuestra que la compañía no teme explorar ideas únicas, incluso si no todas llegan a las estanterías.

    Por ahora, queda esperar si estos dispositivos llegan a materializarse o si simplemente se quedarán como prototipos en los archivos de patentes. Lo cierto es que la empresa sigue mostrando interés en redefinir la forma en que los jugadores interactúan con sus consolas, y estas invenciones, aunque aún inciertas, reflejan esa inquietud experimental que ha caracterizado a la empresa durante décadas.

    Pueden haber juegos interesantes en camino para Switch 2.

    Vía: NE

    Imagen

    Nota del autor: La verdad estos accesorios son prometedores, me gustaría ver sí ahora Nintendo es más dedicado a explotar los gimmicks.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media