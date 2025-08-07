Nintendo presenta nueva patente para los Joy-Con de Switch 2

Al parecer, se han presentado nuevas patentes que podrían dar pistas sobre los próximos accesorios para los conocidos Joy-Con 2, generando especulación entre los fans sobre su posible aplicación en futuros juegos. Aunque muchas patentes no llegan a convertirse en productos comerciales, estas últimas revelaciones llaman la atención por su enfoque poco convencional: una manivela giratoria y un volante con clic que podrían abrir la puerta a nuevas experiencias de juego.

Según el reporte de Nintendo Patents Watch , la manivela incorpora un disco giratorio rastreado por un sensor óptico, similar al de un ratón, y se sujeta mediante imanes integrados. Por su parte, el volante cuenta con una rueda pulsable conectada a un sistema de engranajes, que registra tanto el giro como el clic. Este accesorio transmitiría el clic al botón SL del Joy-Con, e incluso incluiría otro botón adicional vinculado al SR.

Así luce:

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre su desarrollo comercial, estos conceptos dan pie a imaginar usos creativos. Desde minijuegos de pesca hasta propuestas similares a la consola portátil Playdate, la integración de controles físicos adicionales podría enriquecer títulos que buscan una interacción más táctil o retro. La historia de Nintendo demuestra que la compañía no teme explorar ideas únicas, incluso si no todas llegan a las estanterías.

Por ahora, queda esperar si estos dispositivos llegan a materializarse o si simplemente se quedarán como prototipos en los archivos de patentes. Lo cierto es que la empresa sigue mostrando interés en redefinir la forma en que los jugadores interactúan con sus consolas, y estas invenciones, aunque aún inciertas, reflejan esa inquietud experimental que ha caracterizado a la empresa durante décadas.

Pueden haber juegos interesantes en camino para Switch 2.

Vía: NE

Nota del autor: La verdad estos accesorios son prometedores, me gustaría ver sí ahora Nintendo es más dedicado a explotar los gimmicks.