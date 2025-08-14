Nintendo habría aumentado la producción de Switch 2

Desde su lanzamiento hace dos meses atrás, Switch 2 se ha mantenido agotado en varias partes del mundo, y esto se debe a que la demanda ha sido mayor que la oferta a pesar de que en su momento se habló de una producción bastante alta, y como resultado tenemos su ausencia en Estados Unidos y Japón. Sin embargo, parece que todos los problemas se acabarán antes de terminar este mismo año.

Nintendo estaría preparando un incremento en la producción de su consola de cara a las ventas de diciembre, según información derivada de los reportes financieros de algunos de sus principales socios. Como mencionamos, el sistema ha sido un éxito desde su lanzamiento y, pese a una gestión de inventario que la propia compañía califica como la mejor de su historia, la alta demanda ha provocado constantes agotamientos.

Los datos provienen de proveedores clave como PixArt Imaging y Hosiden. La primera, encargada de fabricar los sensores ópticos de los Joy-Con 2 que permiten el modo ratón, anticipa un aumento de entre el 11% y el 19% en sus ventas a Nintendo entre julio y septiembre. Hosiden, que ensambla hardware y accesorios para la consola, revisó al alza su pronóstico semestral (abril-septiembre) con un incremento del 10,3% en ingresos.

Aunque la gran N no ha revelado cuántas unidades adicionales planea fabricar, la proyección de ambos socios sugiere que la producción se ha intensificado. El repunte coincide con el calendario habitual de preparación para la temporada alta de ventas, cuando las compañías suelen acumular inventario para responder a la fuerte demanda de noviembre y diciembre.

Fuentes del sector indican que este aumento en la actividad de la cadena de suministro refuerza las expectativas de que Switch 2 mantendrá un nivel de ventas elevado durante las fiestas. Con los proveedores optimistas y las líneas de producción aceleradas, todo apunta a que la empresa busca evitar los problemas de disponibilidad que marcaron sus primeros meses en el mercado. Además, el Black Friday es otro momento clave.

Vía: GN

Nota del autor: Es posible que se cumplan las predicciones de ventas estipuladas hace unos días. Más porque ya vienen varios juegos en camino.