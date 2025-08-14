    Filtran el próximo remaster de la sage Tales of

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS14/08/2025 1:50 p. m.

    En estos momentos la serie de Tales of de Bandai Namco está muy tranquila, a pesar de que a inicios del año se lanzó un remaster de cierto clásico, pero la gente pide que se traigan más títulos, sobre todo los antiguos que se quedaron encerrados en la era de las primeras consolas de Sony. Con esto en mente, parece que las peticiones se escucharon, pero no de la manera más oficial como se podría esperar alguien.

    Bandai Namco Europa parece haber revelado antes de tiempo el próximo remaster. Un video, aparentemente programado para el 18 de agosto, fue publicado por error confirmando que Tales of Xillia será el siguiente título en recibir una remasterización. La filtración ha generado expectación entre los seguidores de la franquicia, especialmente tras el reciente lanzamiento de Tales of Graces f.

    Lanzado originalmente en 2011 para PlayStation 3, Tales of Xillia es un JRPG que se desarrolla en el mundo de Rieze Maxia, donde conviven humanos y espíritus. Su propuesta combina combates en tiempo real con una narrativa centrada en los protagonistas Jude Mathis y Milla Maxwell. La obra fue muy bien recibida por los fans por su sistema de combate dinámico y su historia de doble perspectiva, que permitía vivir la aventura desde el punto de vista de ambos personajes.

    Por ahora, Bandai Namco no ha aclarado si esta remasterización incluirá únicamente el primer juego o si también se sumará Tales of Xillia 2, su secuela lanzada en 2012. Dado que ambos títulos comparten universo y personajes, muchos jugadores esperan que se publique un paquete conjunto, aunque la filtración no ofrece pistas al respecto.

    El anuncio oficial de Tales of Xillia Remaster está previsto para la siguiente semana, momento en que se espera conocer plataformas específicas, fecha de lanzamiento y si Nintendo Switch 1 y 2 se sumarán a la lista.

    Vía: NT

    Imagen

    Nota del autor: La verdad no estaría mal irse un poco más lejos y relanzar el primero de Super Famicom, pero quizá es pedir mucho.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix