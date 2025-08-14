Filtran el próximo remaster de la sage Tales of

En estos momentos la serie de Tales of de Bandai Namco está muy tranquila, a pesar de que a inicios del año se lanzó un remaster de cierto clásico, pero la gente pide que se traigan más títulos, sobre todo los antiguos que se quedaron encerrados en la era de las primeras consolas de Sony. Con esto en mente, parece que las peticiones se escucharon, pero no de la manera más oficial como se podría esperar alguien.

Bandai Namco Europa parece haber revelado antes de tiempo el próximo remaster. Un video, aparentemente programado para el 18 de agosto, fue publicado por error confirmando que Tales of Xillia será el siguiente título en recibir una remasterización. La filtración ha generado expectación entre los seguidores de la franquicia, especialmente tras el reciente lanzamiento de Tales of Graces f.

Lanzado originalmente en 2011 para PlayStation 3, Tales of Xillia es un JRPG que se desarrolla en el mundo de Rieze Maxia, donde conviven humanos y espíritus. Su propuesta combina combates en tiempo real con una narrativa centrada en los protagonistas Jude Mathis y Milla Maxwell. La obra fue muy bien recibida por los fans por su sistema de combate dinámico y su historia de doble perspectiva, que permitía vivir la aventura desde el punto de vista de ambos personajes.

Por ahora, Bandai Namco no ha aclarado si esta remasterización incluirá únicamente el primer juego o si también se sumará Tales of Xillia 2, su secuela lanzada en 2012. Dado que ambos títulos comparten universo y personajes, muchos jugadores esperan que se publique un paquete conjunto, aunque la filtración no ofrece pistas al respecto.

El anuncio oficial de Tales of Xillia Remaster está previsto para la siguiente semana, momento en que se espera conocer plataformas específicas, fecha de lanzamiento y si Nintendo Switch 1 y 2 se sumarán a la lista.

Vía: NT

Nota del autor: La verdad no estaría mal irse un poco más lejos y relanzar el primero de Super Famicom, pero quizá es pedir mucho.