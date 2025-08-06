    Miles de jugadores hacen fila para jugar la beta de Battlefield 6

    06/08/2025 4:49 p. m.

    Estas dos últimas semanas EA se ha llevado los reflectores si hablamos de las noticias de videojuegos, y esto lo están logrando con Battlefield 6, su juego estrella para este año, el cual está cautivando a millones de fans que ya desean probarlo y en base están las preórdenes de Steam. De hecho, habrá una prueba dentro de pocos días, y parece que no habrá cupo para todos los interesados en revisar si vale la pena este título.

    La anticipación por el juego ha alcanzado niveles extraordinarios con la apertura de la beta esta semana, generando colas de hasta 50 mil jugadores que buscan acceso anticipado. Desde que EA permitió la precarga de la versión de prueba el lunes, la respuesta ha sido grande, especialmente en PC, donde SteamDB reportó un pico de casi 25 mil jugadores simultáneos conectados.

    La beta estará disponible para todos los jugadores durante dos fines de semana: del 9 al 10 de agosto y del 14 al 17 de agosto, en plataformas como PS5, Xbox Series X/S y PC. Sin embargo, quienes cuenten con EA Play Pro o se hayan registrado previamente en Battlefield Labs tendrán acceso anticipado a partir del jueves 7 de agosto.

    Durante esta fase de prueba, los jugadores podrán explorar cuatro mapas multijugador, así como probar cinco modos de juego distintos: Conquista, Avance, Asalto, Avance de armas y Combate a muerte por escuadrones. Este acceso permitirá a los fans probar por primera vez la experiencia de combate que EA ha estado desarrollando durante los últimos años.

    La demanda masiva ha dejado claro que Battlefield 6 llega en un momento clave, buscando reconquistar a una base de jugadores que ha estado dividida en entregas anteriores. Con la beta en marcha y una reacción inicial positiva, todo parece indicar que esta nueva edición podría marcar un regreso triunfal para la franquicia.

    Llegará el 10 de octubre de PS5, Xbox Series X/S y PC.

    Vía: VGC

    Nota del autor: Se está causando mucho furor por el juego, y puede ser que Call of Duty quede eclipsado al menos este año.

