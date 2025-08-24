    McDonald's se pone estricto con revendedores de cajitas de Pokémon

    24/08/2025 9:00 a. m.

    Tras el caos del pasado fin de semana en Japón, McDonald’s ha decidido reforzar las restricciones en su promoción de Cajita Feliz con temática de Pokémon. El intento inicial, que ofrecía sobres de cartas del TCG, terminó en un desastre que obligó a suspender la dinámica en apenas horas. Revendedores aprovecharon la oportunidad para acaparar decenas de paquetes y revenderlos en internet, mientras grandes cantidades de comida terminaban desechadas en la vía pública.

    La expectativa era alta para la edición del 9 al 11 de agosto, pero la histeria colectiva superó todos los pronósticos. La policía tuvo que intervenir en algunos locales, y el descontrol derivó en el agotamiento inmediato de los productos, dejando a cientos de niños sin posibilidad de obtener el promocional. El incidente llevó a la cadena de comida a pedir disculpas y cancelar el resto de la campaña programada para ese fin de semana.

    Ahora, del 15 al 17 de agosto, la compañía vuelve a intentarlo con una nueva dinámica, esta vez con juguetes de Pokémon en lugar de cartas. Sin embargo, la venta se implementa bajo normas mucho más estrictas: cada grupo podrá adquirir como máximo tres Cajitas Feliz, y cualquier pedido que exceda esta cantidad será rechazado, incluso en compras a domicilio. Estas medidas buscan frenar a los revendedores, aunque también han generado molestias entre familias que suelen adquirir varias comidas en una sola visita.

    En un comunicado, McDonald’s reconoció que la solución puede resultar incómoda para algunos clientes, pero aseguró que seguirá ajustando sus políticas de venta de acuerdo con la retroalimentación del público y el personal. Mientras tanto, la compañía confía en que los nuevos juguetes  reduzcan la presión sobre la promoción y eviten repetir el descontrol que manchó la experiencia anterior.

    Nota del autor: Mientras tanto las cajitas en México están muy chafas. Ojalá pronto se lancen las de Pokémon.


