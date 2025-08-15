Masahiro Sakurai apunta a un nuevo Nintendo Direct

Los fans siguen esperando la llegada de un nuevo Nintendo Direct. Si bien hace unos días se llevó a cabo la presentación de Indie World, los juzgadores aún quieren ver un evento con más información sobre los títulos first party de la compañía. Afortunadamente, parece que esto podría suceder pronto, y es que Masahiro Sakurai tiene pensado compartir nuevos detalles de Kirby Air Riders en un futuro cercano.

Recientemente, Masahiro Sakurai compartió un mensaje para celebrar el 20 aniversario de Sora Ltd., su estudio. Para la sorpresa de muchos, fue aquí en donde el director señaló que pronto tendremos más información sobre Kirby Air Riders. Esto fue lo que comentó al respecto:

“A la mayoría no le importa, pero hoy Sora Co., Ltd. celebra su 20.º aniversario.



…¡Cuánto tiempo!



Gracias por su continuo apoyo.



El nuevo juego *Kirby Air Rider* aún no ha mostrado imágenes del juego, pero creo que pronto podremos compartir más información.



¡Esperen!”

¿Tendremos un nuevo Nintendo Direct?

Si bien Sakurai se puede referir solo a un tráiler o un video con más información sobre Kirby Air Riders, muchos han tomado las declaraciones del director como una pista que apunta a un nuevo Nintendo Direct. Esto ha cobrado fuerza gracias a que en septiembre usualmente se lleva a cabo una de estas presentaciones, y la Gran N aún tiene información por compartir sobre los lanzamientos planeados para la segunda mitad del 2025.

Recordemos que Kirby Air Riders está planeado para llegar al Switch 2 en algún punto de este año, pero seguimos sin tener nueva información sobre este juego, más allá de su revelación inicial. De esta forma, solo nos queda esperar a que la Gran N revele más detalles sobre este juego, ya sea por medio de un Nintendo Direct, una presentación enfocada por completo en este título, o un video en su canal de YouTube. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el posible Nintendo Direct aquí. De igual forma, así va el desarrollo de Kirby Air Riders.

Nota del Autor:

Considerando que en septiembre usualmente se lleva a cabo un Nintendo Direct, es muy probable que pronto tengamos más información sobre este juego. Recordemos que la compañía japonesa aún tiene muchos proyectos que necesita actualizar con fechas de lanzamiento y otros detalles.

Vía: Nintendo Soup