Los cartuchos de Switch 2 tendrían nuevos formatos pronto

    04/08/2025 1:47 p. m.
    Kart

    La semana pasada fue positiva y negativa para Nintendo al mismo tiempo, dado que se hizo la emisión de un nuevo directo en la que se presentaron muchos juegos que estarán llegando en el año, todos ellos por parte de terceras compañías. Sin embargo, la parte negativa fue el formato físico de los mismos, puesto que todos los anunciados fueron Game Key Cards, lo cual ya está hartando a gran parte del público que se considera coleccionista.

    Un reciente informe técnico sugiere que la gran N está considerando diversificar los tamaños de los cartuchos para Switch 2. Esta posibilidad surge tras el análisis de datos financieros de proveedores de ROM, que revelan un cambio clave en la cadena de suministro y nuevas estrategias de almacenamiento.

    La empresa ROHM ha reemplazado a Macronix como principal proveedor de chips para los cartuchos, según evidenció un desmontaje del juego Mario Kart World. ROHM ya suministra el modelo R20RG6600H-107, y ha reportado un aumento significativo en ventas dentro del segmento de entretenimiento en Japón, lo que refuerza su papel en la nueva generación de hardware.

    Mientras tanto, Macronix reporta caídas en sus cifras y apunta a una posible adaptación con chips de memoria NAND MLC o NAND 3D, posiblemente para fabricar cartuchos más sencillos o económicos. Esta estrategia podría implicar versiones de cartucho con capacidades más reducidas, pensadas para juegos que no requieren gran espacio de almacenamiento.

    Aunque Nintendo no ha confirmado oficialmente esta expansión de formatos, los indicios apuntan a que los desarrolladores podrían disponer pronto de más opciones entre los 4 GB y los 64 GB actuales. Esto permitiría abaratar costos y optimizar recursos, abriendo la puerta a una nueva generación de cartuchos más versátil y ajustada a las necesidades del mercado.

    Veremos si Switch 2 empieza a reflejar este proceso en los siguientes meses.

    Nota del autor: Ojalá pase eso, ya que los de Square Enix son los que más me interesan. Tenerlos en Game Key Card me quita todos los ánimos.

