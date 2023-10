Live action de Yu Yu Hakusho ya tiene fecha de estreno

La temporada de Live Actions de anime ha tomado bastante fuerza en los últimos meses, pues este mismo año ha salido una nueva película de Los Caballeros del Zodiaco y no se diga de la serie de One Piece que tanta emoción generó en los fanáticos de la obra original. Y aunque se podría pensar que habrá una especie de descanso, parece que no, y eso nos lo ha demostrado Netflix hace horas.

Puede que para muchos haya pasado desapercibido, pero hace unos años se confirmó que se estaba trabajando en una serie basada en el manga de Yu Yu Hakusho, de la cual no se tuvo muchas noticias desde dicha revelación, nada más allá de un avance. Pero ahora, la plataforma roja nos confirma que ya hay una fecha de estreno para los episodios que tratarán de ser fieles al material original.

The live-action adaption of ‘YU YU HAKUSHO’ releases on December 14 on Netflix. pic.twitter.com/SK0ci2pDxl — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 11, 2023

Será ni más ni menos que el 14 de diciembre, cuando los usuarios de este servicio de streaming podrán disfrutar las aventuras de Yusuke Urameshi, pues para quienes no conocen la obra, se trata de una historian en la que este chico se convertirá en un detective del mundo espiritual. Y ese acontecimiento se da justo después de haber sido arrollado por un auto que casi atropella a un niño inocente.

Algo que no está de más comentar respecto al este show, es que fue originalmente creado por Yoshihiro Togashi, quién también elaboró el manga de renombre, Hunter X Hunter, y es que seguramente podrán encontrar algunas referencias en este último sobre Yu Yu Hakusho. Al parecer, el autor de la obra es consultado de vez en cuando por los productores de esta nueva serie para temas consistencia de trama.

Vía: Netflix

Nota del editor: La verdad no recordaba que esta serie se iba a hacer, pero estoy bastante entusiasmado, pues este anime es uno de los que más me ha gustado de toda la vida. Además, quiero ver si repiten el meme de duelo a muerte con cuchillos.