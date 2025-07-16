La nueva actualización del PS5 ya está disponible

PlayStation está haciendo todo lo posible para mejorar la experiencia de los usuarios de su nueva consola. De esta forma, desde hace tiempo han compartido actualizaciones constantes de firmware, las cuales han mejorado la experiencia de los usuarios en múltiples sentidos, y el día de hoy no es la excepción.

Desde el día de ayer, 15 de julio, la actualización 25.05-11.60.00 del PlayStation 5 ya está disponible para todos los usuarios. Además de todas las mejoras de estabilidad que podemos esperar con este tipo de trabajos, también encontramos una optimización crucial para la experiencia del usuario en las aplicaciones y menús de PS5.

De esta forma, se promete menos problemas generales de crasheos de juegos y mayor estabilidad en general, algo que si bien no muchos usuarios han experimentado, esta sigue siendo una preocupación para más de una persona, algo que ha disminuido de forma sustancial gracias a esta actualización. Lo mejor de todo, es que estas mejoras llegarán de forma automática en cuanto enciendas tu consola.

Recuerda, la nueva actualización del PlayStation 5 ya está disponible. En temas relacionados, PlayStation aumenta el precio de sus juegos. De igual forma, estos son títulos ya disponibles en PlayStation Plus.

Nota del Autor:

Este tipo de actualizaciones siempre son agradecidas. No solo estamos hablando de una mayor estabilidad para el sistema en general, sino que la experiencia del usuario en menús y otro tipo de aplicaciones será mejor, algo que, en lo personal, casi no he tenido problemas.

Vía: PlayStation