Jugadores quieren denunciar a Xbox con la PROFECO

En estos momentos Xbox está pasando por una etapa en la que deben recuperar la confianza de sus jugadores, sobre todo por el asunto de haber cancelado un par de juegos que se esperaban desde hace años, y que no solo pasó eso, sino también hubo cierres de estudios. Y ahora, los jugadores encontraron una oportunidad en la que podía llevarse unos juegos gratis en su tienda online, pero que al final todo se trataba de un malentendido.

Una confusión relacionada con Call of Duty: Modern Warfare II y III provocó molestia entre los usuarios, quienes creyeron que ambos juegos estaban disponibles gratis tras cambios en el launcher Call of Duty HQ. En redes sociales, muchos reportaron que podían descargar los títulos sin haberlos comprado, lo que llevó a pensar que Activision los había liberado temporalmente.

Sin embargo, la realidad era distinta: tras una actualización el 29 de julio, los juegos aparecían como gratuitos en la tienda de Xbox, pero aún requerían la compra de licencia para jugarse. Esto desató quejas por supuesta publicidad engañosa, especialmente entre jugadores de México y Latinoamérica.

Aunque algunos fans tomaron la situación con humor y memes, otros comenzaron a organizarse para denunciar a Xbox ante la PROFECO (Agencia de protección al consumidor). La situación ha generado un intenso debate en foros y redes sociales, donde la falta de comunicación clara por parte de la compañía ha sido duramente criticada.





La controversia también ha reavivado las discusiones sobre la claridad en la comunicación digital y la responsabilidad de las plataformas ante posibles errores de interfaz o etiquetado. Varios usuarios argumentan que, aunque se trató de un malentendido técnico, Xbox debería haber emitido una aclaración inmediata para evitar confusiones.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Creo que están exagerando al querer juegos gratis que regularmente cuestan $70 USD.