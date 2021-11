Hay un modo VR oculto en GTA: The Trilogy

La trilogía remasterizada de GTA está dando mucho de qué hablar. Tanto en temas positivos como, en su mayoría, negativos. Pero esta vez salió a la luz un detalle que podría dejarte un buen sabor de boca, luego de toda la polémica que ha generado el regreso de estos juegos.

Resulta que un usuario en Twitter encontró, escondido en el código de GTA: San Andreas The Definitive Edition, la opción de Realidad Virtual en uno de sus menús. Incluso hay un debug de Unreal para el modo VR, aunque parece que todavía no está terminado, según el mismo usuario.

Pero eso no termina ahí, ya que compartió un video para ilustrar cómo se verían estos juegos desde esta perspectiva más inmersiva. Y es inevitable compararlo con el modo en primera persona que vimos en GTA V. Míralo tu mismo:

There is a debug Unreal command for GTA VR but it looks a little bit unfinished. Maybe it would be cool if they implemented this as a first-person option? It plays pretty well. Gunfights and punching will need tweaking, would be super cool for screenshots! pic.twitter.com/pxq5ivwGOA

— Ben T (@videotech_) November 20, 2021