Franquicia olvidada llega a la app de Nintendo Music

Quizá algunos no lo recuerden, pero existe una aplicación de música estilo Spotify llamada Nintendo Music, la cual tiene como objetivo darle a los suscriptores del servicio en línea la posibilidad de escuchar un montón de temas de sus juegos favoritos, lo cual es agradecido por los fans. Y esta semana hay una nueva actualización del catálogo, con una franquicia que se puede considerar olvidada.

La más reciente actualización, la versión 1.3.0, ya está disponible e incluye una grata sorpresa para los nostálgicos: la banda sonora completa de los tres juegos de Pilotwings ha llegado por primera vez al servicio. Esta franquicia, considerada olvidada por muchos fans, debutó en Super Nintendo y tuvo entregas en N64 y 3DS.

Junto a esta novedad, la ampresa mejoró la funcionalidad del servicio al facilitar la gestión de grandes cantidades de pistas en listas de reproducción o favoritos. También se confirmó que los usuarios podrán seguir accediendo a funciones como la eliminación de listas, incluso si cancelan su membresía de Switch Online.

No está de más decir, que la serie Pilotwings se caracteriza por su ambientación relajada y mecánicas de vuelo no convencionales, y su música siempre fue parte esencial de su atmósfera. Su llegada a Nintendo Music representa un rescate simbólico para esta saga casi desaparecida.

La actualización también resuelve problemas menores para ofrecer una mejor experiencia en dispositivos inteligentes, donde el servicio continúa expandiéndose como una opción nostálgica y musical para los fans de la empresa. Y parece que cada semana seguirán sumándose pistas a esta aplicación.

Vía: Nintendo

Nota del autor: Definitivamente una serie olvidada por Nintendo, al menos en el desarrollo de nuevas entregas. La parte musical es lo que tenemos por ahora.