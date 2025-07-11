    ¿Final Fantasy 17 será un RPG por turnos?

    11/07/2025 1:48 p. m.

    La franquicia de Final Fantasy con el pasar del tiempo ha ido evolucionando para satisfacer la demanda actual de los jugadores, esto hasta llegar al número 16 donde prácticamente se convirtió en un hack ans slash, cuando en sus inicios iba por un camino similar a Dragon Quest. Sin embargo, esta evolución no le sirvió demasiado, ya que este último lanzamiento no se desempeñó bien en ventas, por lo que han volteado a ver hacia atrás y es posible que el 17 vuelva a las raíces.

    Naoki Yoshida, productor de Square Enix, abordó recientemente el futuro de la serie durante una entrevista en la Anime Expo 2025, donde fue consultado sobre la posibilidad de que la próxima entrega regrese a las batallas por turnos. Su respuesta, sin embargo, fue ambigua: afirmó que no existe una dirección definida para 17, y que el enfoque del sistema de combate dependerá del tipo de experiencia narrativa y visual que quieran ofrecer los futuros responsables del proyecto.

    El tema ha cobrado fuerza tras el éxito de Clair Obscur: Expedition 33, un RPG de reciente aparición que combina acción con combates por turnos, generando entusiasmo entre los fans tradicionales del género. Mientras títulos recientes como Final Fantasy 16 apostaron por la acción directa, otros como VII Remake intentaron equilibrar los elementos clásicos con dinámicas modernas. Esta diversidad ha reavivado el debate sobre cuál debería ser la identidad jugable de la saga.

    Yoshida recalcó que no quiere imponer restricciones a quien asuma la dirección de futuras entregas. En línea con esto, recordó que el espíritu de la franquicia, según el creador original Hironobu Sakaguchi, es asumir riesgos y no repetirse. Volver a las raíces por turnos, según algunos sectores, podría interpretarse como una concesión a la nostalgia más que una evolución real de la fórmula.

    A pesar del prestigio de la saga, Square Enix ha reconocido que las ventas tanto de Final Fantasy 16 como de VII Rebirth no cumplieron las expectativas. Esto ha llevado a especulaciones sobre una posible reorientación creativa en próximas entregas. Por ahora, la única certeza es que la compañía evalúa cuidadosamente cuál será el próximo paso en una serie que lleva casi cuatro décadas evolucionando.

    Vía: EG

    Nota del autor: Sería hermoso que regresen a los orígenes pero con un toque original como lo hizo Clair Obscur. Habrá que ver si tienen algo planeado.

