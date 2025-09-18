Filtración revela quién sería el villano de Super Mario Galaxy La Película

Un pequeño villano está listo para la acción

En esta última semana, la tendencia ha sido hablar de Super Mario Galaxy La Película, cinta que mostró su primer avance durante el último Nintendo Direct, donde también se confirmó el regreso de voces conocidas con sus respectivos personajes de la entrega del 2023. Con esto en mente, los fans se empezaron a preguntar quién podría ser el villano de esta entrega además del conocido Bowser, y según nueva información, se tratará de alguien muy familiar.

Una inesperada filtración ha desatado la especulación entre los fanáticos de Nintendo: Bowser Jr podría sumarse a la próxima película. En Reddit comenzó a circular una fotografía de lo que sería un prototipo de figura de Jakks Pacific, empresa que suele encargarse de producir los juguetes oficiales de la marca. El detalle y acabado de este diseño ha levantado sospechas de que no se trata de una figura cualquiera, sino de un indicio relacionado con la cinta animada.

La posible incorporación de Bowser Jr no sería un movimiento menor. El personaje es recordado por ser el hijo del icónico villano y por su papel en títulos como Super Mario Sunshine y la saga Galaxy. Su presencia abriría la posibilidad de explorar la relación padre-hijo en la trama, además de alguna mención sobre su origen y por qué no apareció en la producción pasada.

Por ahora, ni Nintendo ni Illumination han emitido declaraciones oficiales respecto a los nuevos personajes que podrían aparecer en la película. Sin embargo, los fans esperan que el próximo tráiler despeje las dudas y confirme si Bowser Jr debutará finalmente en la gran pantalla junto a Mario, Luigi, Peach y compañía.

Mientras tanto, la filtración ha generado un gran revuelo en redes sociales, con debates sobre cómo se integraría este personaje en la historia. Para muchos seguidores, su llegada no solo ampliaría el universo cinematográfico de Mario, sino que también reforzaría el atractivo de una de las películas más esperadas. El estreno está contemplado para el 3 de abril de 2026.

Vía: LU

Nota del autor: Como mencioné en notas pasadas, me encantaría la incorporación de este personaje. Ahora hay que esperar al primer tráiler largo.