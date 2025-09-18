    Nuevo tráiler de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

    A principios del próximo mes de octubre por fin estará disponible el paquete de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 en Nintendo Switch 2. Si bien durante la pasada presentación de la compañía tuvimos un vistazo a esta colección, la Gran ha compartido un extenso tráiler que nos da un mejor vistazo a todo lo que estos dos títulos tienen para nosotros.

    El nuevo avance nos da un mejor vistazo a la historia, planetas y transformaciones en estos dos juegos. Junto a esto, se ha compartido más información sobre el nuevo contenido para los cuentos de Rosalina en Super Mario Galaxy y su secuela. Por último, el modo de dos jugadores está de regreso.

    Novedades para Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

    Junto a los nuevos capítulos en el cuento de Rosalina, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 también tendrá un modo de asistencia, en donde el jugador recibirá más vida y será imposible caerse de los planetas. De igual forma, el paquete incluye 154 canciones que podremos escuchar en su propio apartado. 

    Si bien el título llegará físicamente al Nintendo Switch, cada título se puede comprar por separado de forma digital. Aquellos con un Switch 2, podrán actualizar Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 gratuitamente para disfrutar de estas entregas a mayor resolución y frame rate.

    Por último, pero no menos importante, el 2 de abril de 2026 estarán a la venta los Amiibo de Mario & Luma y Rosalina & Lumas, los cuales te darán hongos especiales. Estas figuras no solo serán más grandes, sino que también van a costar más que los modelos tradicionales ya disponibles.

    Recuerda, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 llegará al Nintendo Switch el próximo 2 de octubre. En temas relacionados, el pasado Nintendo Direct superó en audiencia al más reciente Apple Event. De igual forma, Nintendo lanza comercial con piloto mexicana de Nascar.

    Super Mario Galaxy me lo sé de pies a cabeza, pero la secuela es algo que no he jugado en mucho tiempo. Creo que en esta ocasión me enfocaré por completo en Super Mario Galaxy 2, el cual no puedo esperar para volver a jugar y tratar de recolectar todas las estrellas. 

