    Famosa compañía quiere llevar Call of Duty a la pantalla grande

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS29/08/2025 1:48 p. m.

    Los agentes se van a la pantalla grande

    Sin duda, la franquicia de Call of Duty es una de las más grandes de los videojuegos, pues año con año sus lanzamientos logran vender millones de copias debido a que los jugadores quieren mantenerse actualizados en el entorno competitivo que se genera de la saga. Eso mismo hace pensar que podría haber potencial para llegar a otros formatos, y la parte cinematográfica sería ese paso a seguir para Activision.

    Paramount Pictures estaría en conversaciones para llevar la multimillonaria saga  a la gran pantalla. Según información difundida por Matthew Belloni, el estudio detrás de Misión Imposible busca convertir la popular franquicia de videojuegos en su próxima gran apuesta cinematográfica, aunque todavía no se han revelado detalles sobre la trama ni sobre qué sub-sagas podrían ser adaptadas.

    Paramount acaba de cerrar la saga de acción en 2025 y necesita una nueva franquicia de alcance global. Además, ya cuenta con experiencia en este terreno: la trilogía en acción real de Sonic the Hedgehog recaudó $1,197 millones de dólares en taquilla, cifra a la que se suman ganancias por merchandising, colaboraciones y series spinoff como Knuckles.

    Solo falta confirmarlo

    Aunque la idea de una película inspirada en Call of Duty no es nueva, hasta ahora no se había concretado. En 2020, una producción encabezada por Stefano Sollima fue cancelada, pues Activision no la consideraba prioritaria para su negocio. No está claro si el estudio retomará esa propuesta o si apostará por un proyecto totalmente nuevo con otro equipo creativo.

    Lo cierto es que la negociación abre la puerta a que personajes icónicos como Soap o el Capitán Price puedan dar el salto a la gran pantalla. Si el acuerdo se concreta, Call of Duty se uniría a la lista de franquicias que buscan expandirse más allá de los videojuegos, con Paramount como posible aliado para consolidar un nuevo universo cinematográfico de acción.

    Vía: 3DJ

    Imagen

    Nota del autor: Podría vender millones de entradas esa película. Sin embargo, podría no ser tan exitosa la saga en esta rama del entretenimiento.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix