Famosa compañía quiere llevar Call of Duty a la pantalla grande

Los agentes se van a la pantalla grande

Sin duda, la franquicia de Call of Duty es una de las más grandes de los videojuegos, pues año con año sus lanzamientos logran vender millones de copias debido a que los jugadores quieren mantenerse actualizados en el entorno competitivo que se genera de la saga. Eso mismo hace pensar que podría haber potencial para llegar a otros formatos, y la parte cinematográfica sería ese paso a seguir para Activision.

Paramount Pictures estaría en conversaciones para llevar la multimillonaria saga a la gran pantalla. Según información difundida por Matthew Belloni, el estudio detrás de Misión Imposible busca convertir la popular franquicia de videojuegos en su próxima gran apuesta cinematográfica, aunque todavía no se han revelado detalles sobre la trama ni sobre qué sub-sagas podrían ser adaptadas.

Paramount acaba de cerrar la saga de acción en 2025 y necesita una nueva franquicia de alcance global. Además, ya cuenta con experiencia en este terreno: la trilogía en acción real de Sonic the Hedgehog recaudó $1,197 millones de dólares en taquilla, cifra a la que se suman ganancias por merchandising, colaboraciones y series spinoff como Knuckles.

Solo falta confirmarlo

Aunque la idea de una película inspirada en Call of Duty no es nueva, hasta ahora no se había concretado. En 2020, una producción encabezada por Stefano Sollima fue cancelada, pues Activision no la consideraba prioritaria para su negocio. No está claro si el estudio retomará esa propuesta o si apostará por un proyecto totalmente nuevo con otro equipo creativo.

Lo cierto es que la negociación abre la puerta a que personajes icónicos como Soap o el Capitán Price puedan dar el salto a la gran pantalla. Si el acuerdo se concreta, Call of Duty se uniría a la lista de franquicias que buscan expandirse más allá de los videojuegos, con Paramount como posible aliado para consolidar un nuevo universo cinematográfico de acción.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Podría vender millones de entradas esa película. Sin embargo, podría no ser tan exitosa la saga en esta rama del entretenimiento.