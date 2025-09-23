    Ésto es lo que necesitas para trabajar en Nintendo

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/09/2025 3:54 p. m.

    Trabajar en Nintendo es el sueño de muchos. Sin embargo, lograr esto no es una tarea sencilla. Tener una buena carrera no es suficiente, ya que necesitas tener un alto conocimiento de la programación. Afortunadamente, esto también significa que no es necesario estudiar en una universidad reconocida.

    Recientemente, múltiples fans de los videojuegos en Japón discutieron qué tan difícil es entrar a trabajar a alguna de las compañías en este país. Es así que el nombre de Nintendo formó parte de la conversación. Aquí, un usuario que intentó conseguir un trabajo en la Gran N reveló varios detalles que llamaron la atención. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Cuando hice el examen para entrar en Nintendo, la primera prueba era extremadamente difícil, y recuerdo haber pensado 'tiene sentido, no es necesario hacer un filtrado académico cuando esto basta para separar candidatos.

    La siguiente parte es una entrevista técnica, que incluye un examen práctico de programática. Y no es el tipo de prueba que puedes aprobar con unos conocimientos básicos: tienes que pensar en el algoritmo a conciencia”.

    ¿Qué se necesita para trabajar en Nintendo?

    Notablemente, Nintendo no toma en cuenta el lugar donde estudiaste, a comparación de otras compañías, quienes valoran más a los recién egresados de las universidades de Tokio, Osaka o Kyushu. En su lugar, la Gran N pone a prueba a sus aspirantes con cinco preguntas en lenguaje C que debían responderse en 30 minutos bajo la atención de un examinador con acceso a todos los terminales.

    Este es un proceso bastante complicado que no todos pueden superar, especialmente porque necesitan demostrar talento y creatividad, dos aspectos que Nintendo valora mucho en sus empleados. Notablemente, Motoi Okamoto, quien trabajó en series como Mario y Pikmin, se unió a la conversación revelando por qué la Gran N es así.

    Okamoto señala que durante la generación del N64, Nintendo perdió el soporte de los estudios third party, por lo que fue necesario tener una oferta first party más valiosa, y para eso necesitaron a expertos que les ayudaran. Esto es algo que se ha mantenido desde entonces, y es probable que se mantenga así por mucho tiempo.

    Solo nos queda esperar para ver qué proyectos tienen estos talentosos desarrolladores en puerta. En temas relacionados, Clair Obscur: Expedition 33 podría llegar al Switch 2. De igual forma, SEGA revive vieja rivalidad con Nintendo.

    Imagen

    Vía: Automaton

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    App de la semana: SKWER
    App de la semana: SKWER
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo