Éste es el framerate de Final Fantasy VII Remake en Switch 2

    Uno de los grandes atractivos de Gamescom 2025 para los fans de Nintendo, fue la oportunidad de probar juegos como Elden Ring y Final Fantasy VII Remake en Switch 2. Si bien el trabajo de FromSoftware no logró convencer a muchos jugadores, la reimaginación de la aventura de Cloud y compañía tuvo una mejor recepción. Ahora, Square Enix ha confirmado el framerate de este título en la consola de la Gran N.

    De acuerdo con empleados de Square Enix presentes en Gamescom, el demo de Final Fantasy VII Remake estaba corriendo a 40fps. Junto a esto, se ha confirmado que el juego tendrá varios modos de desempeño en Switch 2. En este caso, el título se encontraba en performance, en donde se ofrecen 40fps bloqueados. 

    ¿Final Fantasy VII Remake correrá a 60fps en Switch 2?

    Esto ha sido una gran sorpresa para muchos, ya que algunos de los videos que vimos parecían mostrar un desempeño a 60fps. Sin embargo, este no será el caso. Aunque esto puede decepcionar a más de una persona, el resultado es positivo, y los 40fps son fluidos y estables, lo que significa que la experiencia será de primer nivel.

    Ahora, es importante mencionar que aún hay varios detalles que se desconocen sobre esta entrega, y es que no hay información sobre los otros modos visuales que nos ofrecerá Final Fantasy VII Remake en Switch 2. Junto a esto, solo hemos visto el inicio del juego, por lo que será interesante ver cómo corre este título en los momentos más demandantes de la aventura.

    ¿Cuándo llegará Final Fantasy VII Remake a Switch 2?

    Por el momento, Square Enix sigue sin compartir muchos detalles sobre este juego, y es que actualmente no hay una fecha de lanzamiento específica para esta entrega. En estos momentos, está planeado que Final Fantasy VII Remake llegue a Nintendo Switch 2 a finales del 2025. En temas relacionados, más juegos de Final Fantasy llegarían al Switch 2. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Si bien muchos prefieren 60fps, la realidad es que los 40fps son una gran opción. Todo depende de la optimización y el ritmo. Si Final Fantasy VII Remake en Switch 2 logra ofrecer una experiencia fluida, entonces nadie se va a quejar de los 40fps. Sin embargo, si esto no se cumple, entonces es muy probable que este título no tenga el desempeño esperado.

    Vía: My Nintendo News 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg.
