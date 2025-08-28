    ¿Es necesario pasar el primer Hollow Knight para jugar a Silksong?

    Hay quienes no jugaron el primero

    La semana pasada finalmente se dio a conocer la fecha de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong, segundo juego de esta franquicia que se volvió popular hace bastante tiempo dentro de la industria de los productos indie. Y ahora que su llegada está prácticamente a la vuelta de la esquina, los propios jugadores se preguntan si es necesario haber probado el original, o si no hay problema con saltárselo.

    La esperada segunda parte llegará con cambios importantes, incluido el protagonismo de Hornet, quien sustituye al Caballero de la entrega de 2017. Y aunque no es un requisito haber jugado el primer título para disfrutar la secuela, hacerlo puede enriquecer la experiencia y ayudar a comprender mejor la evolución del universo creado por Team Cherry.

    En el juego original, los jugadores conocen los orígenes de Hornet y su relevancia dentro del mundo de Hallownest, lo que da mayor contexto a su papel central en Silksong. Si bien la nueva entrega contará con tutoriales básicos y mecánicas renovadas, la experiencia previa permite apreciar mejor los cambios en jugabilidad, ambientación y narrativa.

    Se puede saltar sin problemas

    El estudio confirmó que el juego está diseñado también como una buena introducción para quienes se acerquen por primera vez a la saga. Sin embargo, al haber sido concebido inicialmente como un DLC de Hollow Knight, mantiene un fuerte vínculo con la entrega original, lo que refuerza la sensación de continuidad entre ambos juegos.

    Entonces, el primero título sigue siendo altamente recomendable incluso en 2025. Considerado uno de los mejores metroidvanias de todos los tiempos, su atmósfera, su sistema de movimiento y su estilo artístico lo mantienen vigente y disfrutable a casi diez años de su lanzamiento.

    Recuerda que Silksong se lanza el 4 de septiembre.

    Vía: IG

    Imagen

    Nota del autor: Yo lo jugué en 2018 y no pienso repetirlo. Así que voy de lleno el jueves con Game Pass.

