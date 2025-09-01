    El remake de Naruto ya están completos

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/09/2025 2:35 p. m.

    Naruto es uno de los animes más populares de todos los tiempos. Sin embargo, sus más de 700 episodios son muy intimidantes para aquellos que nunca han visto la adaptación de la obra de Masashi Kishimoto. Afortunadamente, una especie de remake ya está en camino y, después de tres años de espera, los fans están a nada de disfrutar de esta aventura una vez más.

    Para celebrar el 20 aniversario de Naruto, algo que sucedió hace tres años, Pierrot, estudio de animación, anunció cuatro capítulos especiales de una hora que funcionarían como un recuento de los eventos del anime de Naruto. Si bien por un tiempo este proyecto estuvo en silencio total, una filtración segura que por fin han acabado su trabajo, y están listos para compartirlo con todos los fans.

    ¿Es un remake o una remasterización?

    Al igual que otros animes de homenaje, los cuatro capítulos de Naruto son una recapitulación del anime original, con un sinfín de nuevos detalles, escenas y cambios que Pierrot espera sean del agrado de todos los fans. Esto no significa que este proyecto no sea similar a The One Piece o Fullmetal Alchemist: Brotherhood, ya que no hay planes para rehacer la obra que vimos a principios de siglo.

    Sin embargo, la idea de un remake de Naruto no es algo descabellado. El trabajo original, aunque amado por muchos y con una animación que aún se mantiene vigente, sufre de un ritmo cuestionable y está plagado de relleno. De esta forma, una nueva versión bien podría solucionar estos problemas y ofrecer una experiencia más apegada al manga.

    ¿Cuándo llegarán los nuevos capítulos?

    Considerando que por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Pierrot, actualmente se desconoce cuándo es que estos cuatro episodios estarán disponibles. Sin embargo, considerando que el estudio ya tiene varios años trabajando en este proyecto, un anuncio oficial podría suceder en cualquier momento. En temas relacionados, ya puedes ver el anime de Naruto Shippuden por completo en español. De igual forma, el final de este anime iba a ser diferente.

    Imagen

    Vía: Vandal 

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Primeras reseñas de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
    Primeras reseñas de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    El manga de Kingdom Hearts II se acabará en mayo
    El manga de Kingdom Hearts II se acabará en mayo
    Por fin se cumple lo que anhelabas: crossover entre Hello Kitty y Mazinger Z
    Por fin se cumple lo que anhelabas: crossover entre Hello Kitty y Mazinger Z
    Ryuk de Death Note también baila Pen-Pineapple-Apple-Pen
    Ryuk de Death Note también baila Pen-Pineapple-Apple-Pen
    Detengan el mundo: Primer tráiler del live-action de Full Metal Alchemist
    Detengan el mundo: Primer tráiler del live-action de Full Metal Alchemist
    ¡Confirmado! Habrá nueva fase del Super Saiyajin en Dragon Ball Super
    ¡Confirmado! Habrá nueva fase del Super Saiyajin en Dragon Ball Super
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix