El remake de Naruto ya están completos

Naruto es uno de los animes más populares de todos los tiempos. Sin embargo, sus más de 700 episodios son muy intimidantes para aquellos que nunca han visto la adaptación de la obra de Masashi Kishimoto. Afortunadamente, una especie de remake ya está en camino y, después de tres años de espera, los fans están a nada de disfrutar de esta aventura una vez más.

Para celebrar el 20 aniversario de Naruto, algo que sucedió hace tres años, Pierrot, estudio de animación, anunció cuatro capítulos especiales de una hora que funcionarían como un recuento de los eventos del anime de Naruto. Si bien por un tiempo este proyecto estuvo en silencio total, una filtración segura que por fin han acabado su trabajo, y están listos para compartirlo con todos los fans.

"NARUTO" 20th Anniversary's 04 'Brand-New' Special Episodes has been COMPLETED PRODUCTION.



More than 03 years after first announcement. pic.twitter.com/BFXRiPH9So — Sugoi LITE (@SugoiLITE) August 29, 2025

¿Es un remake o una remasterización?

Al igual que otros animes de homenaje, los cuatro capítulos de Naruto son una recapitulación del anime original, con un sinfín de nuevos detalles, escenas y cambios que Pierrot espera sean del agrado de todos los fans. Esto no significa que este proyecto no sea similar a The One Piece o Fullmetal Alchemist: Brotherhood, ya que no hay planes para rehacer la obra que vimos a principios de siglo.

Sin embargo, la idea de un remake de Naruto no es algo descabellado. El trabajo original, aunque amado por muchos y con una animación que aún se mantiene vigente, sufre de un ritmo cuestionable y está plagado de relleno. De esta forma, una nueva versión bien podría solucionar estos problemas y ofrecer una experiencia más apegada al manga.

¿Cuándo llegarán los nuevos capítulos?

Considerando que por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Pierrot, actualmente se desconoce cuándo es que estos cuatro episodios estarán disponibles. Sin embargo, considerando que el estudio ya tiene varios años trabajando en este proyecto, un anuncio oficial podría suceder en cualquier momento. En temas relacionados, ya puedes ver el anime de Naruto Shippuden por completo en español. De igual forma, el final de este anime iba a ser diferente.

Vía: Vandal