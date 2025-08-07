El PS5 supera las 80 millones de unidades

Al igual que otras compañías, Sony ha compartido su informe financiero respecto al primer trimestre del año fiscal en curso, en donde se dio a conocer que el PlayStation 5 ha superado las 80 millones de unidades vendidas, un número que representa un aumento en comparación con lo registrado el año pasado, pero está por debajo de lo que vimos con el PS4.

Entre abril y junio del 2025, el PlayStation 5 vendió más de 2.5 millones de unidades, para un total de 80.3 millones de unidades. Con esto, la consola de Sony estaría por superar lo que generó el PSP y el Game Boy Advance en sus vidas. De igual forma, se espera que para finales del año fiscal, este hardware logre superar las 84 millones del Xbox 360 y 88 millones del PlayStation 3.

Si bien lo registrado durante el pasado trimestre puede sonar positivo, la realidad es que el PS5 está por detrás del PS4. En comparación, la consola de previa generación ya había superado 82.3 millones de unidades durante el mismo periodo de tiempo. Parte de esto se debe a que, en comparación con lo visto con el PS4, la nueva consola de Sony no ha bajado de precio. En su lugar, en algunas regiones esta consola ha aumentado de precio.

Más allá del hardware

Más allá de las ventas de hardware, Sony también dio a conocer que para el 30 de junio se registraron 123 millones de usuarios activos en PlayStation Network, lo cual representa un aumento de los 116 millones que se dieron a conocer durante el mismo periodo el año pasado.

Junto a esto, la venta de juegos de PS5 y PS4 combinadas alcanzó los 65.9 millones durante el último trimestre fiscal, 12.3 millones más que en el año pasado. Notablemente, el 83 % de las ventas de juegos fueron digitales, un 3% más que en 2024. El documento de Sony también hace mención de un juego que ha sido retrasado durante el segundo trimestre, si bien no se menciona, esto se refiere a Marathon de Bungie.

Si bien el PlayStation 5 va por buen camino, ha comenzado el año fiscal de una forma muy normal. Considerando que no hay un lanzamiento first party fuerte para el segundo trimestre, el cual se desarrolla entre julio y septiembre de este año, es probable que la consola de Sony no tenga un gran rendimiento, especialmente considerando que el Nintendo Switch 2 sigue robando la atención del público.

Solo nos queda esperar para ver qué tal le irá al PlayStation 5 durante el resto del año fiscal. En temas relacionados, Genshin Impact desaparecerá del PS4. De igual forma, celebra el aniversario de PlayStation Plus con estos regalos.

Nota del Autor:

Nos acercamos al quinto aniversario del PlayStation 5, y la segunda mitad de su ciclo de vida de la consola es clave para su éxito. Si bien parece que una baja de precio está fuera de las opciones, Sony necesita entregar grandes exclusivas que no solo atraigan al público ya disponible, sino que también logren conquistar a aquellos sin un PS5.

Vía: Sony