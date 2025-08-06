    Celebra el aniversario de PlayStation Plus con estos regalos

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS06/08/2025 9:01 a. m.

    2025 marca el décimo quinto aniversario de PlayStation Plus. De esta forma, la compañía encargada de este servicio quiere celebrar con un gran detalle para la comunidad. En estos momentos, todos aquellos con un PlayStation 4 y PlayStation 5 ya pueden usar un código que les dará acceso a una serie de avatares especiales.

    En estos momentos, todos los usuarios de PS4 y PS5 pueden descargar avatares completamente gratuitos inspirados en Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Diablo IV, God of War: Ragnarök y Twisted Metal. Lo mejor de todo, es que este contenido es completamente gratuito, y no siquiera necesitas una suscripción a PlayStation Plus activa. Estos son los códigos por región:

    • América del Norte: JGE9-RHJ3-3DLC
    • Europa, Reino Unido e India: PEDN-MARA-T2M9
    • Asia y Oceanía: HRK4-G9LC-LHLC
    • Sudamérica: FREE-0000-0000 

    ¿Como acceder a los regalos de PlayStation?

    Todo lo que necesitas hacer para activar estos códigos es ir directamente a la PlayStation Store desde tu consola, y en la sección de canjear códigos utilizas la combinación correspondiente a tu región. Junto a esto, también es posible realizar este proceso desde el sitio de PlayStation en tu computadora o dispositivo móvil. Lo mejor de todo, es que esto es totalmente gratis.

    Sin embargo, será mejor que seas rápido, puesto que en cualquier momento estos avatares pueden desaparecer. Junto a esto, te recordamos que los usuarios de PS Plus ya pueden descargar Lies of P, DayZ y My Hero One's Justice 2 sin costo adicional a lo largo de todo el mes de agosto. En temas relacionados, juegos exclusivos de PlayStation llegarían a Xbox. De igual forma, surgen nuevos detalles sobre la portátil de PlayStation.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Los avatares tal vez no sean el regalo que muchos quieren ver, pero es un buen detalle. Lo mejor que puede hacer Sony con el 15 aniversario de PlayStation Plus es ofrecer una buena selección de juegos para este servicio, y considerando que Lies of P, Diablo IV y más juegos de calidad han llegado a lo largo de este año, han hecho un buen trabajo.

    Vía: PlayStation 

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media