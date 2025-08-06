Celebra el aniversario de PlayStation Plus con estos regalos

2025 marca el décimo quinto aniversario de PlayStation Plus. De esta forma, la compañía encargada de este servicio quiere celebrar con un gran detalle para la comunidad. En estos momentos, todos aquellos con un PlayStation 4 y PlayStation 5 ya pueden usar un código que les dará acceso a una serie de avatares especiales.

En estos momentos, todos los usuarios de PS4 y PS5 pueden descargar avatares completamente gratuitos inspirados en Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Diablo IV, God of War: Ragnarök y Twisted Metal. Lo mejor de todo, es que este contenido es completamente gratuito, y no siquiera necesitas una suscripción a PlayStation Plus activa. Estos son los códigos por región:

América del Norte: JGE9-RHJ3-3DLC

Europa, Reino Unido e India: PEDN-MARA-T2M9

Asia y Oceanía: HRK4-G9LC-LHLC

Sudamérica: FREE-0000-0000

¿Como acceder a los regalos de PlayStation?

Todo lo que necesitas hacer para activar estos códigos es ir directamente a la PlayStation Store desde tu consola, y en la sección de canjear códigos utilizas la combinación correspondiente a tu región. Junto a esto, también es posible realizar este proceso desde el sitio de PlayStation en tu computadora o dispositivo móvil. Lo mejor de todo, es que esto es totalmente gratis.

Sin embargo, será mejor que seas rápido, puesto que en cualquier momento estos avatares pueden desaparecer. Junto a esto, te recordamos que los usuarios de PS Plus ya pueden descargar Lies of P, DayZ y My Hero One's Justice 2 sin costo adicional a lo largo de todo el mes de agosto. En temas relacionados, juegos exclusivos de PlayStation llegarían a Xbox. De igual forma, surgen nuevos detalles sobre la portátil de PlayStation.

Nota del Autor:

Los avatares tal vez no sean el regalo que muchos quieren ver, pero es un buen detalle. Lo mejor que puede hacer Sony con el 15 aniversario de PlayStation Plus es ofrecer una buena selección de juegos para este servicio, y considerando que Lies of P, Diablo IV y más juegos de calidad han llegado a lo largo de este año, han hecho un buen trabajo.

Vía: PlayStation