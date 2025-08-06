Genshin Impact será reiterado del PlayStation 4

Genshin Impact se ha convertido en uno de los juegos más populares de la década, y esto se debe, en parte, a la evolución que ha tenido en los últimos años. Sin embargo, estas mejoras y cambias no han sido gratuitas, puesto que actualmente la experiencia de HoYoverse ha llegado a un punto en donde mantener vigente a la versión de PlayStation 4 ha sido un problema para los desarrolladores, por lo que Genshin Impact desaparecerá del PS4.

Por medio de un comunicado oficial, HoYoverse ha confirmado que Genshin Impact desaparecerá del PlayStation 4 de una forma gradual. Esto significa que el título dejará de estar disponible en la PS Store de esta consola y, eventualmente, ya no funcionará en la consola de previa generación. Estas son las fechas importantes a considerar:

10 de septiembre: Genshin Impact será retirado de la PS Store, aunque los jugadores con él en su biblioteca podrán descargarlo y continuar jugando.

25 de febrero de 2026: Cerrarán las compras dentro del juego en PS4.

8 de abril de 2026: Termina su soporte, por lo cual ya no será posible acceder al juego.

Genshin Impact aún estará disponible en PS5

Si bien Genshin Impact desaparecerá del PlayStation 4, esto no significa que el trabajo de HoYoverse dejará este ecosistema, puesto que aún será posible disfrutar de la versión nativa de PlayStation 5. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

“Debido a las limitaciones de rendimiento de los dispositivos, el tamaño de la aplicación en la plataforma y otros factores, nos vemos en la obligación de dejar de ofrecer soporte y actualizaciones de futuras versiones de Genshin Impact para PS4”.

Notice on the Removal and Discontinuation of Updates for Genshin Impact on PS4®#GenshinImpact



Dear Traveler,

Thank you for your continued support and love for Genshin Impact on PS4®! Due to limitations related to hardware performance and platform application size, we will be… pic.twitter.com/aNRBhkBvXE — Genshin Impact (@GenshinImpact) August 6, 2025

De esta forma, es recomendado pasar tu partida de PS4 a PS5, para así conservar todo el progreso que has logrado desde el lanzamiento de este título en esta plataforma en el 2020. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, así se vivió la experiencia de Honkai Star Rail Live en México.

Nota del Autor:

Considerando que estamos hablando de un juego como servicio con constantes actualizaciones, es muy probable que sea más fácil para los desarrolladores simplemente retirar el juego en lugar de dejar de darle soporte. Lo interesante será ver cuántos usuarios se pierden en este proceso.

Vía: Genshin Impact