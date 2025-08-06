    Genshin Impact será reiterado del PlayStation 4

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS06/08/2025 11:19 a. m.

    Genshin Impact se ha convertido en uno de los juegos más populares de la década, y esto se debe, en parte, a la evolución que ha tenido en los últimos años. Sin embargo, estas mejoras y cambias no han sido gratuitas, puesto que actualmente la experiencia de HoYoverse ha llegado a un punto en donde mantener vigente a la versión de PlayStation 4 ha sido un problema para los desarrolladores, por lo que Genshin Impact desaparecerá del PS4.

    Por medio de un comunicado oficial, HoYoverse ha confirmado que Genshin Impact desaparecerá del PlayStation 4 de una forma gradual. Esto significa que el título dejará de estar disponible en la PS Store de esta consola y, eventualmente, ya no funcionará en la consola de previa generación. Estas son las fechas importantes a considerar:

    • 10 de septiembre: Genshin Impact será retirado de la PS Store, aunque los jugadores con él en su biblioteca podrán descargarlo y continuar jugando. 
    • 25 de febrero de 2026: Cerrarán las compras dentro del juego en PS4.
    • 8 de abril de 2026: Termina su soporte, por lo cual ya no será posible acceder al juego.

    Genshin Impact aún estará disponible en PS5

    Si bien Genshin Impact desaparecerá del PlayStation 4, esto no significa que el trabajo de HoYoverse dejará este ecosistema, puesto que aún será posible disfrutar de la versión nativa de PlayStation 5. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

    “Debido a las limitaciones de rendimiento de los dispositivos, el tamaño de la aplicación en la plataforma y otros factores, nos vemos en la obligación de dejar de ofrecer soporte y actualizaciones de futuras versiones de Genshin Impact para PS4”.

    De esta forma, es recomendado pasar tu partida de PS4 a PS5, para así conservar todo el progreso que has logrado desde el lanzamiento de este título en esta plataforma en el 2020. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, así se vivió la experiencia de Honkai Star Rail Live en México.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Considerando que estamos hablando de un juego como servicio con constantes actualizaciones, es muy probable que sea más fácil para los desarrolladores simplemente retirar el juego en lugar de dejar de darle soporte. Lo interesante será ver cuántos usuarios se pierden en este proceso.

    Vía: Genshin Impact 

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media