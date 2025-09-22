    El programa de Jimmy Kimmel Live! regresa a la televisión

    La semana pasada, Jimmy Kimmel Live! fue retirado del aire indefinidamente después de que su presentador, Jimmy Kimmel, realizó una serie de cometarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, activista político de derecha. Esto ocasionó la indignación de una parte sustancial de Estados Unidos, quienes acusaron a Disney de reprimir su derecho de expresión. Ahora, el programa regresará a la televisión el día de mañana.

    Por medio de un comunicado oficial, los diseños de ABC han confirmado que el próximo 23 de septiembre, Jimmy Kimmel Live! volverá a la televisión de Estados Unidos. Esto después de que la compañía del ratón fue criticada severamente y muchos fans llamarán a un boicot. Esto fue lo que se comentó al respecto:

    “El miércoles pasado, decidimos suspender la producción de la serie para evitar agravar aún más la situación en un momento tan delicado para nuestro país. Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy y, tras ello, decidimos reanudar la serie el martes”.

    El caso de Jimmy Kimmel

    En su momento, Kimmel realizó una serie de comentarios criticando a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y a su reacción tras darse a conocer la muerte de Charlie Kirk. Aunque no fue confirmado, se cree que Disney decidió retirar este programa debido a que Nexstar está buscando la aprobación de la FCC para una compra de TEGNA.

    Es así que la suspensión de Jimmy Kimmel Live! fue tratada como una forma de evitar problemas legales con la administración política del momento. Considerando que una gran cantidad de actores y comediantes se opusieron a esta decisión, es probable que ABC le hiciera más caso a estas voces al final del día, quienes también llamaron a un boicot de Disney+, pidiéndole al público cancelar sus suscripciones. 

    Te recordamos que Jimmy Kimmel Live! regresará a la televisión en Estados Unidos el día de mañana, 23 de septiembre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este caso aquí. De igual forma, 28 Years Later llega a Netflix.

