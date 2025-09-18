El programa de Jimmy Kimmel Live! ha sido suspendido

Hace unos días, Charlie Kirk, activista y político de derecha en Estados Unidos, fue asesinado en una universidad de Utah. Esto comenzó un fuerte debate en este país. Una de las personas que expresó su opinión al respecto fue Jimmy Kimmel, famoso comediante y el presentador de múltiples ediciones de los Óscar. Sin embargo, sus comentarios no fueron del agrado en general, por lo que su programa Jimmy Kimmel Live! ha sido retirado indefinidamente.

El pasado lunes, Jimmy Kimmel habló sobre el asesinato de Kirk durante su monólogo inicial, hablando directamente sobre la derecha de Estados Unidos y la reacción del President Donald Trump. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Alcanzamos nuevos mínimos durante el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”.

Esto fue más que suficiente para incomodar a más de una persona dentro de la esfera política de Estados Unidos. Como consecuencia, Nexstar, que posee 28 estaciones afiliadas a ABC en todo Estados Unidos, decidió retirar indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel Live! Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejan el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales donde nos encontramos. …



Seguir dándole al Sr. Kimmel una plataforma de difusión en las comunidades a las que servimos simplemente no es de interés público en este momento, y hemos tomado la difícil decisión de interrumpir su programa para que prevalezca la serenidad mientras avanzamos hacia la reanudación de un diálogo respetuoso y constructivo”.

¿Un caso de censura?

Los comentarios de Kimmel también provocaron la ira de Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, quien sugirió en un podcast que las licencias de transmisión de ABC y sus afiliadas podrían potencialmente ser revocadas por el asunto. Esto, como era de esperarse, ha comenzado un serio debate sobre la censura en Estados Unidos.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, actualmente Nexstar está buscando la aprobación de la FCC para una compra de TEGNA por $6.2 mil millones de dólares. Es así que la suspensión de Jimmy Kimmel Live! sería una forma de evitar algún conflicto durante este proceso. Esto no es nuevo, y deja en claro que las grandes empresas harán cualquier cosa para preservar sus negocios.

La historia se repite

Esta no es la primera vez que algo así sucede, ya que hace tiempo Paramount optó por cancelar el programa de Stephen Colbert después de sus constantes críticas en contra del gobierno de Donald Trump. Notablemente, la compañía también llevó a cabo este acto para asegurar que una compra multimillonaria se llevara a cabo.

Solo nos queda por ver cómo es que reaccionará Estados Unidos a este caso, y si Jimmy Kimmel regresará a la televisión en un futuro. En temas relacionados, 28 Years Later llegará a Netflix. De igual forma, este es el nuevo tráiler de Splinter Cell: Deathwatch.

Vía: The Hollywood Reporter