El juego de aventuras, Echoes of the End, ya está disponible

El mercado de los videojuegos se va llenando de producciones con cada semana y mes que pasan, y en ocasiones suelen llegar productos que tal vez pasan desapercibidos debido a que otros de alto perfil llegan para eclipsarlos, algo que realmente no es intencional. Con esto en mente, hace poco acaba de llegar una promesa dentro de la industria, y a continuación te hablaremos sobre por qué lo deberías probar.





El estudio islandés Myrkur Games debutó oficialmente con el lanzamiento de Echoes of the End, un título de acción y aventura publicado por Deep Silver y disponible desde este 12 de agosto. Inspirado en los paisajes de Islandia, el juego invita a los jugadores a recorrer un imperio al borde de la guerra, combinando exploración, combates y narrativa cinematográfica.

Con sede en Reikiavik, Myrkur Games está formado por un pequeño equipo que trabajó durante varios años en el desarrollo de herramientas personalizadas para captura de movimiento, fotogrametría y animación, con el objetivo de ofrecer escenas de gran realismo y carga emocional. Echoes of the End es su primer proyecto de gran escala y busca destacar por su enfoque artesanal en cada detalle.

Aquí su tráiler:

La historia sigue a Ryn, una “vestigia” con el poder de controlar una magia antigua y peligrosa. En su misión por rescatar a su hermano, se adentrará en una conspiración que amenaza con desatar un conflicto olvidado y llevar al mundo de Aema al caos. La trama se desarrolla a lo largo de diez capítulos cuidadosamente diseñados, en los que la confianza, el sacrificio y la redención juegan un papel central.

Desarrollado con Unreal Engine 5, el título promete escenarios impactantes, personajes memorables y decisiones que influyen en el destino de la historia. Echoes of the End ya está disponible a un precio de $39.99 USD, marcando el inicio de la trayectoria de Myrkur Games en el mercado internacional.

Ya lo puedes probar en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Plaion

Nota del autor: Es la mejor manera de despejarse de tanto lanzamiento abrumador. Mejor proyectos novatos pero de gran calidad.