    El internet reacciona al momento más ridículo del Nintendo Direct

    31/07/2025 12:35 p. m.

    Esta mañana se celebró una edición más de Nintendo Direct Partner Showcase, evento en el que se mostraron varios juegos de terceros a lanzarse en las consolas Switch, con algunos anuncios que sorprendieron a la audiencia, especialmente lo que se vio de Square Enix. Y llamó la atención The Adventures of Elliot: The Millennium Talesun RPG de acción en HD-2D, el cual no brilló realmente por las razones que se podrían pensar.

    Lo que más dio de qué hablar no fue el juego en sí, sino el extraño nombre del continente donde se desarrolla la historia: Philabieldia, una palabra que ha despertado todo tipo de reacciones y memes por su peculiaridad y complicada pronunciación. Pues se puede confundir con cualquier producto o la ciudad de Estados Unidos.

    El nombre fue revelado en plena transmisión por una presentadora que lo pronunció con entusiasmo, describiéndolo como un continente invadido por tribus de bestias. La escena no tardó en viralizarse, desatando burlas y desconcierto entre los espectadores. Para muchos, especialmente para quienes viven cerca de la verdadera Filadelfia, el nombre resultó tan desconcertante como gracioso.

    Aquí algunas reacciones:

    Imagen

    Imagen

    Imagen

    Este anuncio llega en un momento fuerte para Square Enix, que ya había lanzado Bravely Default: Flying Fairy como uno de los títulos iniciales del Switch 2. Ahora busca ampliar su catálogo con The Adventures of Elliot, cuya demo ya se encuentra disponible en la eShop. El juego combina combates en tiempo real y un apartado visual atractivo, fiel al estilo de Team Asano.

    Sin embargo, el debate en redes se ha centrado más en las decisiones de localización de la compañía que en el contenido del juego. Philabieldia ha sido comparado con otros nombres desafortunados del pasado de Square Enix, como Infinite Undiscovery, y ha puesto en duda si alguien está supervisando realmente estos títulos antes de ser presentados al público.

    Vía: Kotaku

    Imagen

    Nota del autor: También me pareció raro, pero como esa palabra no es tan sonada, da igual realmente.

    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
