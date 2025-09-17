Dos juegos muy raros de Game Boy Advance se suman a Switch Online

Dos clásicos que no se esperaban

Estamos ante un año de grandes cambios en Nintendo, ya que hace un par de meses atrás se lanzó Switch 2, nueva consola que se está llevando la atención de millones de jugadores alrededor del mundo, y es que dentro de los próximos meses llegarán algunos exclusivos importantes. Y mientras el público está esperando, hay recompensas en forma de clásicos que fueron parte de la era portátil más fuerte de la empresa.

Mediante un nuevo tráiler, se confirmó que dos juegos de Bandai Namco para el GBA estarán siendo lanzados dentro de los próximos días, hablamos de Mr. Driller 2 y Klonoa Empire of Dreams. Ambos con géneros diferentes de videojuegos, uno de puzzle al estilo de Tetris y el otro con plataformeo clásico en 2D. Vale la pena mencionar, que en estos días son muy caros en el mercado gris, ya sea solo el cartucho o con caja.

Aquí el video:

Estas son las descripciones:

Mr. Driller 2 es un juego de puzzle y acción lanzado para arcade y GBA, en el que los jugadores deben excavar bloques de colores hacia abajo sin quedarse sin aire ni ser aplastados por piezas inestables. Su jugabilidad combina rapidez, estrategia y reflejos, ofreciendo distintos modos como el arcade y el time attack, además de nuevos personajes jugables que añaden variedad a la experiencia.

Klonoa: Empire of Dreams es un título de plataformas para Game Boy Advance en el que Klonoa debe superar niveles repletos de acertijos y obstáculos usando su anillo mágico, con el que atrapa y lanza enemigos para resolver puzles y abrirse paso. La historia lo sitúa en un mundo gobernado por un emperador que le prohíbe soñar, lo que da pie a una aventura cargada de creatividad y desafíos únicos.

Para tener acceso a ambos, es necesario contar con la membresía más cara de Nintendo Switch Online. Estarán disponibles a partir del 25 de septiembre.

Vía: Nintendo

Nota del autor: Veo un poco extraña esta elección, pero si lo iban a hacer, de una vez hubieran agregado la secuela de Klonoa.