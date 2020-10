FIFA 21 ciertamente se quedó corto en cuanto a sus novedades, pero eso no significa necesariamente que sea una mala experiencia de simulación en general. Sin embargo, parece que este nuevo título de fútbol no llegó exento de errores, y uno de los más notables está provocando muchas risas, y frustración, entre sus jugadores.

Como podrás ver en los siguientes tweets, varios jugadores de FIFA 21 reportaron este error, que básicamente permite a los futbolistas virtuales hacer saltos que parecen sacados directamente de los Súper Campeones:

Nobody can out jump CR7 in Fifa 21

Thiago: Hold my Beer 🍻😂 #FIFA21 pic.twitter.com/dZxwPzxlli

— Nishkkilan Pillay (@FirminoJnr9) October 5, 2020