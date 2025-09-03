Disfruta del State of Play de 007: First Light! en vivo

IO Interactive ha pasado los últimos años trabajando en 007: First Light! Después de un pequeño vistazo a este juego hace unos meses, el estudio está listo para mostrarnos gameplay de su nuevo trabajo. De esta forma, el día de hoy, 3 de septiembre, se llevará a cabo un State of Play enfocado por completo en este título. La presentación comenzará a las 11:00 AM (hora del Pacífico), o 12:00 PM (hora de la Ciudad de México), y tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Como siempre, puedes disfrutar de este evento en vivo aquí.

Vía: PlayStation.