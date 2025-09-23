Diputada mexicana asegura que hay una nave espacial en Veracruz

Viajar por el espacio es el sueño de la humanidad. Lamentablemente, este proceso es complicado, y no todos los países pueden hacer esto una realidad. Sin embargo, esto no ha detenido a una política mexicana, quien asegura que en Veracruz hay un plan para, no solo crear una nave espacial, sino usarla para transportar café a Marte.

Recientemente, Victoria Gutiérrez, una diputada de Morena, participó en la segunda sesión ordinaria local, en donde se trataron temas sobre los diferentes anteproyectos que había en el estado para apoyar la caficultura local y a los productores en el estado. Fue aquí en donde aseguró que actualmente existen planes para impulsar la difusión del grano fuera de la Tierra, con Marte siendo uno de los objetivos de la supuesta nave que está en construcción en Veracruz.

La realidad de los hechos

Si bien esta declaración inmediatamente llamó la atención, e incluso fue la burla de algunas personas, las declaraciones de Gutiérrez no son del todo descabelladas, y es que hace una década se dio a conocer el Plan Ares. Esta fue una iniciativa creada en Veracruz, dirigido por el doctor Omar Pensado Díaz, biólogo y director del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica (CIAE), que cuenta con la participación de institutos como el Centro Universitario Bonpland & Humboldt, además de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

En esta investigación se hace mención de la exploración, colonización y eventual transformación de Marte, aunque no hay rastro alguno de una nave espacial creada en Veracruz, sino de la construcción de vehículos de superficie tipo rovers. Junto a esto, se habla sobre la terraformación en Marte, de los cuales sí hay prototipos en Xalapa.

De esta forma, las declaraciones de Victoria Gutiérrez son simplemente información malinterpretada. En temas relacionados, la NASA encuentra rastros de vida en Marte. De igual forma, capturan luz emitida por el Big Bang.

