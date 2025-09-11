    La NASA encuentra rastros de vida en Marte

    11/09/2025 9:04 a. m.

    Por años, el ser humano se ha preguntado si está solo en el universo. Bueno, parece que estamos un paso más cerca de responder esta pregunta. Recientemente, la NASA encontró indicios de que, en algún momento, existió vida en Marte, algo que podría cambiar sustancialmente nuestra forma de pensar sobre este planeta.

    De acuerdo con la NASA, el año pasado, el rover Perseverance logró recolectar una interesante roca en Marte. Después de analizarla a fondo, los científicos han encontrado lo que parece ser una biofirma. Este es un objeto o sustancia que podría tener indicios de vida en el pasado. Esto fue lo que se comentó al respecto:

    “La identificación de una posible biofirma en el planeta rojo es un descubrimiento revolucionario que ampliará nuestra comprensión de Marte”.

    ¿Vida en Marte?

    Ahora, esta no es la primera vez que algo así se reporta. En el 2022, la NASA encontró lo que parecían ser indicios de vida en Marte, pero resultaron ser moléculas orgánicas, lo que es fundamental para la vida, pero que no prueba su existencia.

    El nuevo descubrimiento de Marte nos podría dar una idea de sí hay vida fuera de la Tierra. Tal vez no veamos aliens como en las películas, pero sí algún tipo de microorganismo. En temas relacionados, la NASA pierde de visita al asteroide que chocaría contra la Luna. De igual forma, esta es la luz del Big Bang.

    Imagen

    Vía: NASA

