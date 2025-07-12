    NASA pierde de vista al asteroide que chocaría contra la Luna

    12/07/2025 7:00 p. m.

    Parece que cada día escuchamos sobre algún asteroide que se dirige hacia la Tierra o la Luna, al grado de que todos sabemos que eventualmente algo va a chocar contra nuestro planeta. Sin embargo, todos confían en que la NASA nos indicará cuándo es que esto sucederá. Esto hace que sea más extraño cuando la empresa ha confirmado que han perdido de vista un asteroide en colisión con la Luna.

    Desde hace tiempo se sabía que el asteroide 2024 YR4, el cual mide entre 40 y 90 metros de ancho, se dirige hacia la Luna con una probabilidad de impacto del 4.3%. Sin embargo, se ha dado a conocer que, al menos hasta el momento, los astrónomos han perdido su rastro, puesto que el objeto se encuentra tan lejos que no puede ser observado por telescopios terrestres u orbitales.

    De acuerdo con los cálculos de la NASA, el asteroide colisionaría con la Luna hasta el 22 de diciembre de 2032, o al menos pasará cerca del satélite, aunque el riesgo de un choque es relativamente bajo. En caso de producirse, no se espera un daño catastrófico.

    El asteroide ya había despertado cierto revuelo en 2024, cuando se aproximó a la Tierra y se llegó a especular sobre una posible colisión, rápidamente descartada. Desde entonces, los análisis de su órbita han revelado que el verdadero riesgo reside en su posible impacto lunar, y no terrestre. Hasta el momento, se espera que  el asteroide 2024 YR4 vuelva a ser visible hasta el 2028. En temas relacionados, la Nasa trabaja para traer muestras de Marte a la Tierra. De igual forma, esto sucedería si el asteroide choca contra la Tierra

    Vía: Vandal

