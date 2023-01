Descuentos de Nintendo para comenzar el 2023

Nintendo quiere que comiences el 2023 de una gran forma. De esta forma, la eShop del Switch actualmente está celebrando el inicio del año con una serie de descuentos bastante interesante, en donde podrás encontrar algunos de los títulos esenciales de la consola a un precio reducido.

Los descuentos ya están en marcha, y tienes hasta el 15 de enero para aprovechar todas las ofertas disponibles en la eShop. Aquí podemos encontrar títulos como:

–Big Brain Academy: Brain vs. Brain – 30% de descuento

–Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda + Cadence of Hyrule Season Pass – 30% de descuento

–Captain Toad: Treasure Tracker and Captain Toad: Treasure Tracker – Special Episode Bundle – 30% de descuento

–Celeste – 75% de descuento

–Dead Cells – 50% de descuento

–DOOM Eternal – 75% de descuento

–Fire Emblem Warriors + Season Pass Bundle – 30% de descuento

–Hollow Knight – 50% de descuento

–LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition – 50% de descuento

–Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition – 22% de descuento

–MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK Deluxe Edition – 25% de descuento

–Paper Mario: The Origami King – 30% de descuento

–Persona 5 Royal – 30% de descuento

–Return to Monkey Island – 20% de descuento

–Sonic Frontiers – 30% de descuento

–Stardew Valley – 33% de descuento

–The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 30% de descuento

–TUNIC – 10% de descuento

Recuerda, todas estas y más ofertas estarán disponibles hasta el próximo 15 de enero. En temas relacionados, estas son 11 cosas útiles que puedes hacer con tu Switch. De igual forma, parece que el Switch Pro fue real en algún punto.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, una buena lista de juegos. De aquí, Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda es el título que tengo en la mira. Soy fan de Crypt of the NecroDancer, y este spin-off enfocado en la música de Zelda es perfecto.

Vía: Nintendo