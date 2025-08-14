Dan detalles de la última misión de Call of Duty: Black Ops 7

En estos momentos la franquicia de Call of Duty no se siente tan seguro a pesar de tener Black Ops 7 en camino, y ese se debe a que este año tienen competencia con Battlefield 6, el cual tiene muchas miradas debido al lanzamiento de la beta abierta que se llevó a cabo hace días. Sin embargo, en la parte de la campaña, la franquicia de Activision ya tendría algo entre manos, y puede ser ese factor para hacer voltear a los fans.

Un nuevo reporte señala que el juego unirá su campaña con el modo multijugador de una forma inédita. La misión final del modo historia se desarrollará dentro de una partida en línea con 32 jugadores, combinando la narrativa de un solo jugador con la intensidad competitiva que caracteriza a la saga.

Presentado oficialmente en junio por Xbox y Activision, Black Ops 7 ofrecerá una campaña ambientada en el futuro, jugable en solitario o en modo cooperativo para hasta cuatro personas. Además, contará con sus modos clásicos de multijugador y Zombies, según lo mostrado en su primer tráiler. Sin embargo, esta integración del desenlace de la campaña en un escenario multijugador marca un giro innovador para la franquicia.

De acuerdo con información compartida, la campaña estará compuesta por 12 misiones, y la última se llevará a cabo en Avalon, un mapa que había sido objeto de rumores como posible ubicación de combate. En realidad, será el escenario donde se desarrollará esta singular misión híbrida, pensada para cerrar la historia con un evento masivo en línea.

Con esta propuesta, Activision busca renovar la experiencia narrativa de Call of Duty, aprovechando la infraestructura multijugador para ofrecer un cierre más inmersivo y espectacular. La compañía no ha confirmado oficialmente los detalles filtrados, pero de ser ciertos, podría marcar un precedente para el futuro de la serie.

Vía: Kotaku

Nota del autor: Este año será de buenos golpes entre franquicias shooters. Así que octubre será digno de ver.