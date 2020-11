¡Cuidado! Insomniac advierte sobre posibles spoilers de Spider-Man: Miles Morales

Insomniac Games sabe que entre menos tiempo falte para el lanzamiento de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, mayor es la probabilidad de que empiecen a aparecer spoilers sobre el juego. Conforme la gente va poniéndole las manos encima al título, es muy probable que varias fotos y videos de la historia surjan en internet.

Vía Twitter, el director comunitario del juego, James Stevenson, advirtió a los fans sobre filtraciones durante estos últimos días antes de lanzamiento:

We’re at that time when copies of the game start getting out into people’s hands from all sorts of sources. So if you care about spoilers, whether they be for the story or suits we haven’t shown, be careful.

— James Stevenson (@JamesStevenson) November 3, 2020