    Cuándo y dónde ver los Pokémon World Championships 2025

    08/08/2025 1:09 p. m.
    Pika

    En caso de algunos no lo recuerden, el fin de semana próximo se va a celebrar la edición 2025 de los Pokémon World Championships, evento en el que los mejores del mundo se reunirán para elegir un campeón en las diferentes categorías de juegos de la franquicia. Sin embargo, no todos los fans podrán asistir debido a la locación de este año, por lo que la organización ya tiene todo cubierto en cuanto a admirar los enfrentamientos.

    Todo se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto en Anaheim, California (EE. UU.). Entrenadores de todo el mundo se reunirán para competir en Pokémon Scarlet y Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG), Pokémon GO y Pokémon UNITE, en busca del prestigioso título mundial. Los usuarios podrán disfrutar en vivo a través de Twitch y YouTube, comenzando cada día desde las 8:30 a.m. (hora del Pacífico) y 9:30 a.m. (México).

    Los espectadores conectados a la transmisión oficial y a las cotransmisiones destacadas también serán recompensados: podrán obtener regalos digitales para varios juegos, incluyendo Scarlet y Violet, TCG Pocket, TCG Live, Pokémon GO y UNITE.

    A continuación, el calendario oficial de transmisiones (todos los horarios en tiempo de México):

    • Pokémon Scarlet y Violet

      • Viernes 15: 9:30 a. m. – 6:50 p. m. 

      • Sábado 16: 9:30 a. m. – 6:00 p. m. 

      • Domingo 17: 5:20 p. m. 

    • TCG Pokémon 

      • Viernes 15: 9:30 a. m. – 9:10 p. m.

      • Sábado 16: 9:30 a. m. – 8:00 p. m.

      • Domingo 17: 12:50 p. m.

    • Pokémon GO

      • Viernes 15: 9:30 a. m. – 7:50 p. m.

      • Sábado 16: 9:30 a. m. – 8:00 p. m.

      • Domingo 17: 11:10 a. m.

    • Pokémon UNITE

      • Viernes 15: 9:30 a. m. – 7:50 p. m.

      • Sábado 16: 9:30 a. m. – 7:30 p. m.

      • Domingo 17: 10:00 a. m.

    Con un elenco estelar de comentaristas, decenas de enfrentamientos emocionantes y premios tanto para jugadores como para espectadores, el Pokémon World Championships  2025 promete ser un evento inolvidable para toda la comunidad de estos monstruos de bolsillo.

    Vía: Pokémon

    Nota del autor: Sería genial poder ir a uno de estos eventos y ver todo en vivo. Lástima que toca otro año estar al pendiente de redes.

