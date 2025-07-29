    Crean Joy-Con Grip de McDonald´s para Switch 2

    Switch 2 sigue siendo la consola del momento, ya que está brindando a los fans muchos juegos que tienen excelente calidad, y claro, la más grande novedad es el uso de los Joy-Con con el puntero de mouse, por lo que los fans están buscando los mejores accesorios para estos. Entre los más solicitados está el famoso grip, al cual ya le han dado toques personalizados que tal vez no se necesitaban pero que son muy creativos.


    Un usuario diseño un curioso accesorio para la nueva consola: un Grip que permite insertar una caja mediana de papas fritas de McDonald’s mientras el usuario juega. Aunque nadie lo pidió, el invento llamado GamiFries, ya se puede descargar gratuitamente como archivo de impresión 3D desde la plataforma MakerWorld.

    El creador del GamiFries lo presenta con entusiasmo: “¡Mejora tu experiencia de snacking con GamiFries: la mejor manera de jugar con papas fritas!” El dispositivo funciona en dos modos, portátil y de control, y está pensado para que la caja entre completa en el soporte, evitando que el interior se engrase. Solo se necesita una impresora 3D, tiempo libre y unos imanes para montarlo.

    A pesar de su aparente inutilidad práctica, el accesorio ha despertado simpatía en redes sociales. Comentarios como “Es una pena que las papas fritas no estén incluidas” y “Esto es realmente genial” han proliferado entre los fans de la idea. Las instrucciones, eso sí, son bastante claras en tono sarcástico: no hay que intentar comerse el Grip.

    Además, el GamiFries admite salsas y es "compatible con Big Mac", según su inventor, quien incluso bromea con futuras mejoras como un dispensador de servilletas. Si bien es improbable que Nintendo adopte este concepto oficialmente, el invento se ha ganado un lugar en el corazón de quienes no quieren elegir entre comer y jugar.

    Vía: IGN

    Nota del autor: Ojalá fuera un accesorio oficial, con el objetivo de que las compras vayan a la alza. Yo sí se lo pondría a mis Joy-Con.

