Se filtra lo que sería el Nintendo Switch 2 OLED

    Ya llevamos poco más de un mes con Switch 2 en las manos, consola que ha sido motivo de felicidad para quienes disfrutan los juegos de Nintendo, y aunque de momento cumple bastante en términos de calidad, no podía faltar el usuario que quiere esperar a otro momento para comprar. Nos referimos que desean el lanzamiento de una versión actualizada que es inminente de ver en algún año posterior, y parece que no tardará mucho en salir como pensábamos.

    Un nuevo rumor  ha comenzado a circular en redes sociales chinas, luego de que aparecieran imágenes de lo que supuestamente sería un prototipo de carcasa del modelo OLED de la nueva consola. Las publicaciones, provenientes de vendedores en mercados locales, describen las piezas como muestras creadas con fines de investigación y desarrollo.

    Aunque las fotografías no permiten confirmar si se trata de componentes OLED, lo que más ha llamado la atención es un marco blanco en la carcasa de la consola. Este detalle no está presente en la versión de Switch 2 hasta el momento, lo que sugiere que Nintendo podría seguir una estrategia estética similar a la vista desde hace años.

    Acá las fotos:

    Cabe recordar que, antes del anuncio oficial de Switch 2, otros componentes como la placa base, los nuevos Joy-Con y el chasis también fueron filtrados desde China. Esto incrementa la posibilidad de que los objetos vistos recientemente provengan directamente de la línea de producción, ya sea como piezas desechadas o robadas.

    Hasta ahora, Nintendo no ha hecho declaraciones sobre estos hallazgos. Sin embargo, la aparición continua de componentes en mercados informales alimenta la especulación sobre las versiones y características de la nueva generación de su exitosa consola híbrida.

    Vía: NS

    Nota del autor: Creo que a lo mucho serán dos años para que nos digan que habrá un nuevo hardware actualizado. Habrá que esperar poco.

