Capcom llevará a cabo una nueva presentación de Monster Hunter la próxima semana

Aunque Monster Hunter Rise llegó al Nintendo Switch a finales del pasado mes de marzo, Capcom sigue trabajando en crear contenido para este título. De esta forma, el día de hoy se anunció que la próxima semana se llevará a cabo una presentación digital enfocada en la siguiente actualización de esta aclamada entrega en la serie.

Seré el próximo 26 de mayo a las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México), cuando Capcom lleve a cabo una presentación especial enfocada en la actualización 3.0 de Monster Hunter Rise, en donde también se compartirá nueva información sobre Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Todos los interesados pueden disfrutar de este evento en el canal oficial de Twitch de la compañía.

Monster Hunter Digital Event – May 2021 is fast approaching!

Tune in for details on #MHRise Update Ver. 3.0 and the latest news on #MHStories2.

📺 https://t.co/k19Itm92NS pic.twitter.com/lWKYxXklj0

— Monster Hunter (@monsterhunter) May 20, 2021