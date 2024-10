App de control parental de Nintendo reporta serios problemas

Para quienes tienen hijos con un Nintendo Switch, es fácil monitorear lo que prueban en la consola y cuántas horas pasan frente a ello, eso gracias a la aplicación de control parental, la cual incluso puede avisar si el infante está probando títulos de clasificación M que no debería estar en sus manos. Sin embargo, la tecnología no suele funcionar siempre al 100%, por lo que de forma reciente se reportó una falla que no se quitó en un par de horas, pues realmente duró más tiempo.

El servicio de la aplicación de control parental ha sido restablecido después de casi una semana de inactividad. Desde el 9 de octubre, los usuarios no podían acceder a los datos de tiempo de juego de la consola, lo que generó preocupación entre los padres que usan esta herramienta para monitorear el uso de la consola por parte de sus hijos. Finalmente, se logró solucionar el problema.

A pesar de la reactivación del servicio, la empresa informó que los datos recopilados entre el 9 y el 12 de octubre no podrán ser recuperados. Esto significa que cualquier registro de tiempo de juego de esos días ha desaparecido definitivamente, lo que afectará a aquellos que dependen de la aplicación para llevar un control preciso del uso de la consola.

Desde el 13 de octubre, los registros de tiempo de juego se han estado reflejando correctamente en la aplicación, según comunicó la compañía. A esto se sumó una disculpa por la interrupción y por la pérdida de datos, asegurando que trabajaron para restaurar el servicio lo más pronto posible, pero sin posibilidad de recuperar la información perdida.

Recuerda que esta se puede descargar en los celulares y hay que vincular con la cuenta Nintendo del infante.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: No recordaba que existía esta aplicación del teléfono, pero se entiende que para quienes tengan que cuidar hijos deben saber qué están jugando, y tener la herramienta a disposición puede ser útil.