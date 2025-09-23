Annapurna anuncia tres videojuegos nuevos

Propuestas para todos los públicos

Desde hace algunos meses la industria de los juegos ya no ha oído hablar de Annapurna Interactive, empresa que se conoce como la mayor exponente de los lanzamientos indies, ya que si bien sus estudios no crean todo lo que publican, la compañía trata de ayudar a los creadores con buenas ideas pero sin mucho presupuesto. Y ahora, después de bastante espera, los fans reciben buenas noticias respecto a lanzamientos.

El publisher reveló en su más reciente presentación digital tres proyectos inéditos que estarán presentes en el Tokyo Game Show 2025. La editorial, reconocida por éxitos como Outer Wilds, Stray y Cocoon, adelantó una propuesta variada que combina narrativa artística con mecánicas innovadoras.

El primero es D-topia, un título de aventuras y rompecabezas de Marumittu Games con estética minimalista de ciencia ficción. La historia sigue a un niño que, acompañado de un gato gruñón, cuestiona la felicidad dentro de una aparente utopía. Su lanzamiento está previsto para 2026 en PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 1 y 2 y PC.

También se presentó People of Note, un RPG musical por turnos desarrollado por Iridium Studios. El juego mezcla concursos de canto, batallas rítmicas contra extrañas criaturas y un estilo futurista vibrante. Está programado para estrenarse en 2026 en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Por último, Demi and the Fractured Dream ofrecerá una experiencia inspirada en los clásicos de acción y aventura tipo Zelda. Con combates hack and slash, resolución de puzles y secciones de plataformas, este proyecto de Yarn Owl llegará en 2026 a PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 1 y 2 y PC. Annapurna destacó que estos títulos reflejan su compromiso con estudios independientes que buscan expandir los límites de la narrativa interactiva.

Nota del autor: Esta compañía es una de las mejores en aceptar proyectos con potencial. Ahora toca esperar a sus respectivos lanzamientos.