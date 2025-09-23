    Annapurna anuncia tres videojuegos nuevos

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/09/2025 7:07 p. m.
    pu

    Propuestas para todos los públicos

    Desde hace algunos meses la industria de los juegos ya no ha oído hablar de Annapurna Interactive, empresa que se conoce como la mayor exponente de los lanzamientos indies, ya que si bien sus estudios no crean todo lo que publican, la compañía trata de ayudar a los creadores con buenas ideas pero sin mucho presupuesto. Y ahora, después de bastante espera, los fans reciben buenas noticias respecto a lanzamientos.

    El publisher reveló en su más reciente presentación digital tres proyectos inéditos que estarán presentes en el Tokyo Game Show 2025. La editorial, reconocida por éxitos como Outer Wilds, Stray y Cocoon, adelantó una propuesta variada que combina narrativa artística con mecánicas innovadoras.

    El primero es D-topia, un título de aventuras y rompecabezas de Marumittu Games con estética minimalista de ciencia ficción. La historia sigue a un niño que, acompañado de un gato gruñón, cuestiona la felicidad dentro de una aparente utopía. Su lanzamiento está previsto para 2026 en PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 1 y 2 y PC.

    También se presentó People of Note, un RPG musical por turnos desarrollado por Iridium Studios. El juego mezcla concursos de canto, batallas rítmicas contra extrañas criaturas y un estilo futurista vibrante. Está programado para estrenarse en 2026 en PS5, Xbox Series X/S y PC.

    Por último, Demi and the Fractured Dream ofrecerá una experiencia inspirada en los clásicos de acción y aventura tipo Zelda. Con combates hack and slash, resolución de puzles y secciones de plataformas, este proyecto de Yarn Owl llegará en 2026 a PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 1 y 2 y PC. Annapurna destacó que estos títulos reflejan su compromiso con estudios independientes que buscan expandir los límites de la narrativa interactiva.

    Vía: EG

    Imagen

    Nota del autor: Esta compañía es una de las mejores en aceptar proyectos con potencial. Ahora toca esperar a sus respectivos lanzamientos.

    Etiquetas: , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo