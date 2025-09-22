Conoce todos los horarios y fechas de Tokyo Game Show 2025

Habrá conferencias para todos los gustos

Quizá algunos no lo recuerden, pero esta semana se celebra la edición 2025 del querido Tokyo Game Show, evento en el que se reúnen muchas empresas del medio para mostrar los títulos que han lanzado de forma reciente y hasta hacer anuncios sorpresas que quizá nadie sabía que necesitaba. En esta ocasión habrá muchas conferencias a tener en la mira, por lo que dentro de esta nota te vamos a dar los horarios para que no te pierdas ninguna de ellas.

TGS 2025 se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el centro de convenciones Makuhari Messe, en Chiba, Japón, y contará con transmisiones online para todo el mundo. Antes de la apertura oficial, el 24 de septiembre dará inicio la programación digital (TGS Online), que servirá como antesala del evento presencial. Entre los expositores confirmados se encuentran compañías como Capcom, Microsoft Xbox, Square Enix, SEGA, Konami, Atlus, Bandai Namco y Koei Tecmo.

Aquí hablamos de horarios en tiempo de México:

El primer anuncio será el programa especial de Capcom Online el 24 de septiembre a las 8:00 a.m. (hora de México), seguido de la ceremonia de apertura a las 6:30 p.m. y la conferencia “Keynote: Game Distribution Innovation” a las 8:00 p.m.. Más tarde, esa misma noche, llegarán eventos como el escenario especial de AKIBA LOST a las 10:00 p.m. y la presentación de nuevos títulos de Annapurna Interactive a las 11:30 p.m..

Ya en la madrugada del 25 de septiembre se transmitirá la conferencia de Xbox a las 4:00 a.m., seguida del programa oficial de Nioh 3 a las 5:00 a.m., el programa de LEVEL-5 a las 6:00 a.m. y el especial de Dragon Quest I y II a las 7:00 a.m.. Ese mismo día también destacan la transmisión de la serie Shinsen a las 9:05 p.m., la presentación del modo campaña de Battlefield 6 a las 10:00 p.m., y la colaboración Red Bull Apex con Yuki Tsunoda a las 11:30 p.m.

El 26 de septiembre abrirá con la Sense of Wonder Night 2025 a las 7:00 a.m., mientras que por la noche se celebrarán el Tokyo Game Culture Awards a las 8:30 p.m., seguido de la charla de aniversario a las 10:15 p.m. y la Academia Red Bull 283 a las 11:45 p.m.. Finalmente, el 27 de septiembre se cerrará con el ejemplo de juego a las 7:00 p.m., la presentación de 2K Games a las 8:30 p.m., los Japan Game Awards 2025 a las 10:00 p.m., y la etapa final a las 12:15 a.m. del 28 de septiembre.

Todo se va a transmitir en sitios como Twitch o YouTube. En los canales oficiales.

Vía: ESOI

Nota del autor: Ojalá haya muchas sorpresas de por medio. Mi ilusión es un fragmento de Kingdom Hearts IV.